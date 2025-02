PR戦略を解き明かす！『ふるさと未来デザイン-地域の魅力を発見・発信するためのマーケティング実践ガイド-』ふるさと未来デザイン研究所著

東急エージェンシーは、今回新刊『ふるさと未来デザイン-地域の魅力を発見・発信するためのマーケティング実践ガイド-』を発行しました。

著者 :ふるさと未来デザイン研究所

体裁 :A5判 並製 248ページ

発売日:2025年2月14日(金)

価格 :2,200円(本体2,000+税)

販売 :全国の書店、オンラインにて発売

ISBN :978-4-88497-140-3/ C0036

戦略コンサルティング、商品企画・開発、マーケティング、広告・コミュニケーション、地域活性化の実務経験者である著者メンバーが、地域活性化につながる商材の見つけ方、磨き方、商品設計、PR戦略を解き明かします。

地方の成功事例を交えつつ、今の時代に必要なマーケティングについて述べられたこの本は、マーケティングの視点からどうやって地域の価値をあげ、活性化につなげていくかのヒントが詰まった一冊です。

全てのふるさとは、地方活性化の原石の宝庫!

今、地方に必要なマーケティングとは?

一からはじめる地域活性化の指南書。

■目次

はじめに

第1章 ふるさとの未来を考える

第2章 原石を探す

第3章 原石を磨く

第4章 世の中へ、デビュー!

第5章 ふるさと未来デザインに旅立とう

おわりに

■著者 ふるさと未来デザイン研究所

山口 昌利(ヤマグチ マサトシ)

飲料メーカー勤務

京都府出身、筑波大学第三学群社会工学類卒、神戸大学経営学部大学院博士課程前期終了

飲料メーカーに入社後、主に国内・海外での飲料の商品開発とマーケティングに従事。

あわせて事業のビジネスモデル変革やM&Aによるバリューチェーン強化を推進してきた。

第2章を担当。

川瀬 智士(カワセ サトシ)

ビジョニング・パートナーズ株式会社代表

大分県出身、東京大学工学部卒

リクルートに入社後、外資系コンサルティング会社で経験を重ね、パートナー職を経たのち、経営コンサルティングを手がける現会社を起業。

メーカー・金融・IT・行政などさまざまな業種へ対応している。

第1章・第5章を担当。

工藤 英資(クドウ エイシ)

株式会社ベリースパイス代表・戦略クリエイティブ

東京都出身、早稲田大学第一文学部卒

株式会社東急エージェンシーに入社。

マーケティング、営業、コンサルティング会社出向、メディアプラン、クリエイティブ、事業開発などを歴任。

2018年に独立し「ベリースパイス」を立ち上げる。

第3章を担当。

木幡 健一(コハタ ケンイチ)

株式会社東急エージェンシービジネスデザイン統括本部長

宮城県出身、東京農工大学工学部卒

株式会社東急エージェンシーに入社。

マーケティング、経営管理、ソリューション、営業部門を経験。

食品・医薬品・流通・新サービスなどのさまざまな業種の生活者向けマーケティングを担当する。

第4章を担当。

