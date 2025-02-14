¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ëÅ¸¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡Æþ¾ìÆÃÅµ¤Ïºî¼Ô¡¦¤Þ¤·¤í¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·
¡¡Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡ØGANMA¡ª¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¤Þ¤·¤í»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ëÅ¸¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥í¥´¤¬14Æü¤Ë¸ø³«¡£Æþ¾ìÆÃÅµ¡¦¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Æþ¾ì·ô¤Î¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û»³ÅÄ¤Î¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤«¡×¤òÂÎ¸³¡ª¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ëÅ¸¡Ù
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¿²Å¾¤¬¤ê´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦°«¤È»³ÅÄ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Í¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤Çµ¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥Þ»úÉ½µ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢14Æü¤Ë¤ÏÁ°Çä·ô¤ÎÈ¯Çä¤â³«»Ï¡£¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Æþ¾ì·ô¤Ï¡¢1Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢1¿Í¤ÎÆþ¾ì¤ÈÍ½Ìó¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ñ¤Ã¤Á¤ó¥Ð¥ó¥É¡×1ÅÀ¤Î°ú¤´¹¤¨¤ÎÎ¾Êý¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ñ¤Ã¤Á¤ó¥Ð¥ó¥É¡×¤Ï¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¡»³ÅÄ¡×¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¡Akane¡×¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¡ÎÜÍþÉ±¡×¤Î3¼ï¡£
¡¡Æþ¾ìÆÃÅµ¤Ï¡¢¡ÖForest Of Savior¡×Æâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¡¼¥¿¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¡ØChocolate Rabbit¥®¥ë¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ú¡Ù¡£¤Þ¤·¤í»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÖPLAYER¤«¤é°ì¸À¡×¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´7¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢1ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸¶¹ÆÅ¸¼¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤·¤í»á¤Î²òÀâ¥³¥á¥ó¥È¤äºîÉÊÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÀßÄê»ñÎÁ¤ä·àÃæ¾®Êª¤Ê¤É¤Î¾Ò²ð¤â¡£½éÀ©ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥í¤Î»³ÅÄ¡×Î©Áü¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£4·î5Æü¡Á20Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á5³¬¥¹¥Ú¡¼¥¹ 634¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û»³ÅÄ¤Î¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤«¡×¤òÂÎ¸³¡ª¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ëÅ¸¡Ù
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¿²Å¾¤¬¤ê´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦°«¤È»³ÅÄ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Í¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤Çµ¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥Þ»úÉ½µ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢14Æü¤Ë¤ÏÁ°Çä·ô¤ÎÈ¯Çä¤â³«»Ï¡£¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Æþ¾ì·ô¤Ï¡¢1Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢1¿Í¤ÎÆþ¾ì¤ÈÍ½Ìó¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ñ¤Ã¤Á¤ó¥Ð¥ó¥É¡×1ÅÀ¤Î°ú¤´¹¤¨¤ÎÎ¾Êý¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ñ¤Ã¤Á¤ó¥Ð¥ó¥É¡×¤Ï¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¡»³ÅÄ¡×¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¡Akane¡×¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¡ÎÜÍþÉ±¡×¤Î3¼ï¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢1ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸¶¹ÆÅ¸¼¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤·¤í»á¤Î²òÀâ¥³¥á¥ó¥È¤äºîÉÊÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÀßÄê»ñÎÁ¤ä·àÃæ¾®Êª¤Ê¤É¤Î¾Ò²ð¤â¡£½éÀ©ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥í¤Î»³ÅÄ¡×Î©Áü¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£4·î5Æü¡Á20Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á5³¬¥¹¥Ú¡¼¥¹ 634¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£