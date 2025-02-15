G大阪vsC大阪 試合記録
【J1第1節】(パナスタ)
G大阪 2-5(前半1-1)C大阪
<得点者>
[G]ネタ・ラヴィ(31分)、黒川圭介(54分)
[C]北野颯太2(7分、46分)、香川真司(52分)、田中駿汰(63分)、中島元彦(90分+4)
主審:木村博之
├C大阪が北野颯太2G1A、香川真司待望ダービー初弾などで開幕戦5発快勝!!G大阪は高卒スタメン名和田が魅せるも…
├神村学園出身、G大阪18歳FW名和田我空が開幕スタメン!! 注目の大阪ダービーでJデビューへ
├C大阪20歳MF北野颯太弾で25シーズン幕開け!!J1通算1200ゴールのメモリアル弾
└G大阪黄金ルーキー名和田我空が高卒開幕スタメンで堂々デビュー、大阪ダービーで躍動も「まだまだ力不足」
G大阪 2-5(前半1-1)C大阪
<得点者>
[G]ネタ・ラヴィ(31分)、黒川圭介(54分)
[C]北野颯太2(7分、46分)、香川真司(52分)、田中駿汰(63分)、中島元彦(90分+4)
主審:木村博之
├C大阪が北野颯太2G1A、香川真司待望ダービー初弾などで開幕戦5発快勝!!G大阪は高卒スタメン名和田が魅せるも…
├神村学園出身、G大阪18歳FW名和田我空が開幕スタメン!! 注目の大阪ダービーでJデビューへ
├C大阪20歳MF北野颯太弾で25シーズン幕開け!!J1通算1200ゴールのメモリアル弾
└G大阪黄金ルーキー名和田我空が高卒開幕スタメンで堂々デビュー、大阪ダービーで躍動も「まだまだ力不足」