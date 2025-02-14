TWICE¡¦¥â¥â¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¡õÈþµÓ¤Á¤é¸«¤¨¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª ¡Ö¤Û¤ó¤Þ¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼
´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥â¥â¤µ¤ó¤Ï2·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¤ÈÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥â¥â¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¡õÈþµÓ¤Á¤é¸«¤¨¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤â¤ê¤ó¤Û¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥â¥â¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¡õÈþµÓ¤Á¤é¸«¤¨¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¡ÖÈà½÷¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSIE.¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡#SIE #PR¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Çò¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ÎÏÆÊ¢ÉôÊ¬¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¿¤Ó¤ëÈþµÓ¤â¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð±é»þ¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¥â¥â¤µ¤ó¤Ï1·î7Æü¤Ë¤âÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¿¤Ë¤¨¤ó¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â²á¤®¤¿¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¸ø³«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)