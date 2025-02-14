¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬àÆüËÜ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¸¶Æ°ÎÏá¤Ë¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¼çºÅ¡Ö¤³¤É¤â¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤ª¤È¤Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¡×
¤³¤³¤¬¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤À¡½¡½¤½¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤À¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¼ïÎà¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¯À¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤ò¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤í¤¦¤È¤¹¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¤¤ë¡£
2025Ç¯2·î6Æü¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡Ö¤³¤É¤â¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤ª¤È¤Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Ç»Ò¶¡¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤ä¼Ò²ñ»²²è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦6ÃÄÂÎ¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤É¤â¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤ª¤È¤Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤ä»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¡¹¤¬µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤ÊÀ©ÅÙ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢´ë¶È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ì¤Ç¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¤³¤É¤â¤ä»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¡¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±²þ³×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼èÁÈ¡×¤À¡Ê¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÎ©´õË¾µÖÀÄ¾¯Ç¯¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¥¢¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ç»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×ÃÄÂÎ¡£
ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¤Î¡Ö¤¢¤Ó¤é¶µ°é¥×¥é¥ó¡×¡¢ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Î¡ÖÁð²Ã»Ô»Ò¤É¤â²ñ°éÀ®¼ÔÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¡×¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í HAKKEN¡×¡¢»³Íü¸©»³Íü»Ô¤Î¡ÖNPOË¡¿Í¡¡WakuWaku¤Î²È¡×¡¢¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤Î¡ÖÄ¹ÉÍ¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¡×¡¢¹áÀî¸©Á±ÄÌ»û»Ô¤Î¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿Í »Ò°é¤Æ¥Í¥Ã¥È¤¯¤¹¤¯¤¹¡×¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤·¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ë¡¢¤È¤Ï
¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¸ø¶µ°é¤òÌÜ»Ø¤¹¤Þ¤Á¡×ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¶µ°é»ö¶È¡Ö¤¢¤Ó¤é¶µ°é¥×¥é¥ó¡×¤Ï¡¢¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Êü²Ý¸å¶µ¼¼¡Ö¤¢¤Ó¤é¤Ü¡×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£³Ø¹»¤ä²ÈÄí¤Ç¤Ï·¡¤ê²¼¤²¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¿È¶á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¤ê¡¢Ä®³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¶õ¹Á¤Ç³°¹ñ¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´Ä®Ì±¤òÂÐ¾Ý¤ËÍ·¤Ó¤Î¾ì¤Èµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ·°é¡×¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¼«¿È¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ä©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¸¦µæ½ê¡×¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤«¤éÂç¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ëà¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°á¡ÊÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢»¿Æ±¤¹¤ì¤ÐÄ®Ì±¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î»Ù±ç¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ë¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖABIRA Talks¡×¤Ê¤É¤âÈà¤é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£
¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤Î¡ÖÄ¹ÉÍ¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¡×¤â¡¢¹â¹»À¸¤ÈÂç³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡Öitteki¡×¤ÇÈà¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¾ì½ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Í·¤Ö¤Î¤â¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤âOK¡£¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì½ê¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¼«Í³¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¤ÎÃæ°æ·òÂÀ¤µ¤ó¤Ïitteki¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÊÍøÍÑ¼Ô¤¬¡Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËË¬¤ì¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ä¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÎÂ¸Â³¤Î¤¿¤á¤ËÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤Ë½ÐÅ¹¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤ò»Ô¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤Î¡Öµï¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Öµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡×¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áð²Ã»Ô»Ò¤É¤â²ñ°éÀ®¼ÔÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤âÆ±¤¸¤À¡£
Æ±²ñ¤Î»ö¶È¤ÏÃæ¹âÂç³ØÀ¸¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è±¿±Ä¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢»Ò¤É¤â²ñ¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥¡ÖÁð²Ã»Ô»Ò¤É¤â²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
¡ÖWakuWaku¤Î²È¡×¤ä¡Ö»Ò°é¤Æ¥Í¥Ã¥È¤¯¤¹¤¯¤¹¡×¤Ç¤Ï¡¢à»Ò°é¤Æá¤äà¿Æá¤â½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¡£
¡ÖWakuWaku¤Î²È¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÌ±²È¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿Ì±´Ö¤Î³ØÆ¸¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò±¿±Ä¤·¡¢°ÛÇ¯Îð¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Êµï¾ì½ê¤òÄó¶¡¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤Âå¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¿©Æ²¡ÖWakuWaku¿©Æ²¡×¤âÅ¸³«¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ï¤á¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¥Í¥Ã¥È¤¯¤¹¤¯¤¹¡×¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÃÏ°è»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ÜÀß¡Ö»Ò°é¤Æ¹¾ì¡×¤ä¡¢»ùÆ¸¤äÃæ¹âÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ä¤Ò¤È¤ê¿ÆÅùÀ¸³èº¤µç²ÈÄí¤Ø¤Î¿©ÎÈ»Ù±ç¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ê¤É¤Îµï¾ì½ê»Ù±ç¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¹¬Ê¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Èà¤é¤Ï¡¢½»Ì±Æ±»Î¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¤È³Ø¤Ó¹ç¤¤¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÏ°è»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥À¥¦¥ó¾É¤Î¤¢¤ë»Ò¤Î¿Æ¤Î²ñ¡ÖNPOË¡¿Í¥¢¥¯¥»¥×¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÎëÌÚ±Ñè½Ì¾Æá¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¤¢¤²¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHAKKEN¡×¤Î³èÆ°¤â¡¢à¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹á¾õÂÖ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¾ã¤¬¤¤¼ÔÊ¡»ã¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³èÆ°Ãæ¤ÎÆ±ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è½»Ì±¤¬µ¤·Ú¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤ÇÃÎÅª¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯À¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤·¤ÆÇ¯¤Ë2²ó¡ÖSJE¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¼Ò²ñ¤ò·Ò¤²¤ë¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢Â¿ÍÍÀÁÈ¿¥¤Îºî¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢³ÆÃÄÂÎ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÂº½Å¤·¡¢Èà¤é¤¬°Â¿´¤·¤Æàµï¤ëá¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
È¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£À®°é¶ÉÀ®°é´Ä¶²ÝÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼¼Ä¹¤âÌ³¤á¤ë°ÂÎ¤²ìÆà»Ò¤µ¤ó¤Ï²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ó¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀ¼¤µ¤¨Ê¹¤¯¼Ò²ñ¤ÏÂç¿Í¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¼Ò²ñ¤À¤·¡¢ÀäÂÐ¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Îµï¾ì½ê¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤ÎÀ¤Âå¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
ÃÏ°è¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¡¢Â¿ÍÍ¤Êàµï¾ì½êá¤¬Ë¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Ò¶¡¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¡¢í¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¡ÊÈ¯É½²ñ»²²Ã¼Ô¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ±¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê½Û´Ä¤ò¤¤Ã¤Èºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¡¢¤Èº£Æü¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡¦°ÂÎ¤²ìÆà»Ò¤µ¤ó¡Ë