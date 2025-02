ソフトテニス鈴木佐禄とスポンサー契約を締結！アーチ

アーチは、今回中学2年生男子ソフトテニス部の鈴木佐禄選手とのスポンサー契約を締結しました。

中学生個人とのスポンサー契約は、栃木県内初となります。

鈴木佐禄選手は、小学校1年生の時に兄の影響でテニスを始め、現在は野木町立野木中学校の男子ソフトテニス部に在籍。

SNS上では「ちびタロウ」として活動しています。

全国からわずか男女各20名しか選ばれない「全日本U-14(14歳以下)チーム選手」に令和6年と令和7年の2年連続で選出されています。

また、将来の日本代表選手や世界選手権大会等において活躍が期待できるジュニア選手の発掘・育成を図ることを目的とした「JOCジュニアオリンピックカップ/第31回全日本ジュニアソフトテニス選手権大会」では、ダブルス男子U-14で優勝、シングルス男子U-14では3位という成績を収めています。

他にもトップ選手が集まる数々の大会で優秀な成績を収め続けており、学校の勉強と両立しながら毎日練習に励んでいます。

競技中の力強さとは違い、普段は優しい笑顔で穏やかに話す鈴木佐禄選手。

自分の武器は「体力」と「どんな時も諦めないこと」で、つらい練習があっても試合に勝ち、うまくなっているのを実感出来るのがテニスの楽しみだと話してくれました。

また、鈴木佐禄選手の今の目標は夏の総体で個人戦優勝を果たすこと。

さらに将来の目標は、高校生で日本代表メンバーになり、世界で活躍する選手になることです。

その大きな目標を、株式会社アーチは応援しています。

【株式会社アーチ 代表取締役 野尻友紀からのメッセージ】

私も中学、高校、大学とソフトテニスを部活でやり続け、青春時代を過ごしてきた過去があります。

ソフトテニスは野球やサッカーなど、他のスポーツと比べ世界的な競技人口は少なく、現時点では将来的にもプロとして一攫千金を狙う事は厳しいスポーツであります。

しかし私は、ソフトテニスを選択した子供たちが、仲間と切磋琢磨し、心身ともに成長し、将来も活躍出来る場がもっと増えることを祈念しています。

このスポンサー契約が、ソフトテニスの更なる発展と競技人口の増加の一助になることを願うと共に、鈴木佐禄選手の今後の活躍をサポートしたいと思い、契約締結に至りました。

【鈴木佐禄選手からのメッセージ】

今回、株式会社アーチとスポンサー契約という形でサポートして頂くことになり大変嬉しく思います。

これまでコーチや仲間、たくさんの方々に応援していただき、全国で戦える選手になることを目標に練習に励んできました。

中学校では、厳しくも温かい先生のご指導を受け、文武両道を目指して来ました。

これから株式会社アーチと共に練習や試合に全力で取り組み、応援してくださる方々に夢や希望、感動を与えていきたいと思います。

そして、仲間と共に目標を達成するためにこれからも努力し続けていきます。

【主な戦績】

▼令和4年度

「第22回全国小学生ソフトテニス大会」

シングルス男子・準優勝

▼令和5年度

「栃木県中学校総合体育大会」

個人戦・準優勝

団体・優勝

「第53回関東中学校ソフトテニス大会」

個人戦・5位

「栃木県中学校新人体育大会」

男子個人・準優勝

「栃木県ソフトテニス連盟会長杯」

シングルス・優勝

▼令和6年度

「JOCジュニアオリンピックカップ/第31回全日本ジュニアソフトテニス選手権大会」

ダブルス男子U-14・優勝

シングルス男子U-14・3位

「第19回ソフトテニスジュニアジャパンカップ」

ダブルス男子U-14・ベスト8

シングルス男子U-14・3位

「第35回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会」

シングルス男子・3位

「栃木県中学校総合体育大会」

男子個人・優勝

団体・優勝

「第54回関東中学校ソフトテニス大会」

男子個人・3位

「栃木県中学校新人体育大会」

男子個人・優勝

団体・優勝

「栃木県ソフトテニス連盟会長杯」

シングルス・優勝

