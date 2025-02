浴室でのスキンケアタイムに特化！ALFACE+「オルフェス インバスシリーズ」2種

ロハス製薬のスキンケアブランド「ALFACE+(オルフェス)」は、浴室でのスキンケアタイムに特化した「オルフェス インバス オイルトゥフォームクレンザー(クレンジング)」と「オルフェス インバス ブースターセラム(美容液)」を発売します。

ALFACE+「オルフェス インバスシリーズ」2種

2025年3月19日(水)よりオルフェス公式オンラインストアにて販売開始。

以降、全国のバラエティショップ、Amazonなどでも順次販売します。

(店舗により販売状況が異なります)

【オルフェス インバスシリーズ】

仕事や家事に育児など、慌ただしい毎日を過ごしている現代女性のライフスタイルに寄り添い、ストレスフルな日々から解き放たれるひとときのリラックスタイムを提供します。

オイルが泡に変化する新感覚のワンステップクレンジングと、濡れた肌にもするする馴染むブースターセラムでお肌の土台作りを浴室内で完結できます。

【オルフェス インバス オイルトゥフォームクレンザー(クレンジング)】商品特徴

オイルがふわふわ泡に変化するトランスフォーミングクレンザーでメイクも毛穴汚れも一度にオフ!オイルクレンジングとフォームクレンジングの2つの機能をこれ一つで叶えます。

厚みのあるベースで、摩擦レスな使い心地。

3種の植物オイル※1がうるおいを与えながらメイクや汚れをしっかり落とします。

POINT(1)

AHA※2・PHA※3成分配合のマイルドピーリング※4処方で、メラニンを含む不要な角質と毛穴奥の蓄積汚れをすっきり除去し、くすみのない明るい印象の肌へ導きます。

POINT(2)

肌荒れを防ぐオリジナル保湿成分L-CERA CICA Complex※5配合。

洗顔後に崩れやすい肌バリア機能を健やかに保ちます。

POINT(3)

アンチポリューションクリア成分※6が、肌ストレスの要因となる花粉やほこり、PM2.5など目には見えない細かな汚れまでしっかり落とします。

※1 アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、メドウフォーム油(すべて保湿成分)

※2 リンゴ酸、乳酸(整肌成分)

※3 グルコノラクトン(整肌成分)

※4 不要な角質汚れを洗い流すことによる

※5 セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、ヒアルロン酸Na、ツボクサ葉/茎エキス、ドクダミエキス、フィトスフィンゴシン、乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液(すべて保湿成分)

※6 アロエベラ葉エキス、ビオサッカリドガム-4、ビオフラボノイド、ブロッコリーエキス(すべて整肌成分)

【オルフェス インバス ブースターセラム(美容液)】商品特徴

お風呂上がりの肌は、乾燥ストレスにさらされデリケートな状態。

濡れたままの肌にも浸透※7&密着する新発想のブースターセラムがうるおいヴェールでお肌を守ります。

濡れた肌にするするなじみ、入浴中やお風呂あがりの乾燥を防ぐブースターセラム。

うるおいを閉じ込めてふっくら柔らかな肌に導き、ブースター効果によって後に使うスキンケアの浸透※7もサポートします。

POINT(1)

ロングラスティング保湿処方※8:濡れたままの肌にもしっかり浸透※7&密着し、ふっくらみずみずしい肌をキープします。

POINT(2)

高浸透※7ナノリポソーム化ビタミンC誘導体※9配合:毛穴よりも小さいナノサイズビタミンC誘導体が角質層のすみずみまで浸透し、キメの整った透明感※10のある肌へ導きます。

POINT(3)

外部刺激で失われがちな美肌菌に着目し、オリジナル保湿成分L-flora keep Complex※11配合。

ゆらぎやすい肌のコンディションを整えしっとりうるおい美肌へ導きます。

※7 角質層まで

※8 ジヒドロキシプロピルアルギニンHClの保湿効果による

※9 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(整肌成分)

※10 うるおいによる

※11 スクワラン、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、マカデミア種子油、ジヒドロキシプロピルアルギニンHCl(すべて保湿成分)

【商品詳細】

2025年3月19日(水)発売(メーカー出荷)

【販売名・内容量・販売価格】

(1)オルフェス インバス オイルトゥフォームクレンザー

販売名 :オルフェス インバス オイルトゥフォームクレンザー<クレンジング>

内容量 :175mL

販売価格:2,300円(税抜)

(2)オルフェス インバス ブースターセラム

販売名 :オルフェス インバス ブースターセラム<美容液>

内容量 :100mL

販売価格:1,800円(税抜)

