ミニカー・コレクションを引き立てる！サンリッチジャパン「ジオラマ・ベース」

サンリッチジャパンは、MINI GTの新作として1/64スケールのジオラマ・ベースを2025年2月20日に発売します。

サンリッチジャパン「ジオラマ・ベース」

■商品概要

商品名 : MINI GT 1/64 ジオラマ 日産モータースポーツ&カスタマイズ NISMOオペレーション

品番 : MGTAC34

発売日 : 2025年2月20日(木)

価格 : 30,800円(税込)

サイズ : ジオラマ外箱(梱包時):37.5 x 13.5 x 79 cm

ジオラマ本体:31 x 13.5 x 73 cm

素材 : ABS樹脂/アクリル/MDFボード

販売場所: サンリッチジャパン通販サイト

URL : https://www.sunrich.jp/SHOP/262744/262749/list.html

*下記商品は販売中*

商品名 : 1/64 フィギュア NISMOテクニシャンチーム

品番 : MGTAC35

価格 : 4,070円(税込)

サイズ : パッケージサイズ:14.5 x 5 x 2 cm

フィギュア本体:約2.5 cm

素材 : ダイキャスト

販売場所: サンリッチジャパン通販サイト

URL : https://www.sunrich.jp/SHOP/MGTAC35.html

■商品の特徴

*小さなサイズの中に実現する建物の特徴を忠実に再現

今回モデル化されたのは、モータースポーツ・ファンや日産車好きにはお馴染みの、神奈川県茅ケ崎市にある「日産モータースポーツ&カスタマイズ」の社屋と駐車場のジオラマです。

駐車スペースのグラフィックや建物の細部もリアルに再現。

お手持ちのミニカー・コレクションをリアルにディスプレイできます。

また、このジオラマ専用アクリルカバー(税込14,300円)も別途受注生産にて受け付け中。

予約先URL: https://www.sunrich.jp/SHOP/262744/262749/list.html

*ジオラマと同時にフィギュアも登場

建屋と同時に、NISMO(Nissan Motorsports International CO. LTD.)テクニシャン(技術)チームのスタッフを再現したフィギュアも登場(※こちらはすでに販売中)。

クルマをチェックするメカニックチーム・リーダー、タイムキーパーの女性など、様々なポージングのフィギュア7体のセットです。

ミニカーにこれらジオラマやフィギュアを併せてディスプレイすることで、その臨場感はさらに高まります。

*スケールは1/64

ジオラマとフィギュアの縮尺は、MINI GTのミニカーと同じ1/64。

これはミニカーの世界的標準スケールのひとつです。

手軽な大きさで場所を取らないということからジオラマで楽しむにも適しているスケールとして、ライトユーザーからコアなコレクターまで幅広く親しまれています。

MGTAC35_フィギュア

MGTAC35_フィギュア_2(※ミニカーは別売りです)

