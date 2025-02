世界的人気バンドの来日公演へ

ロックバンド・ONE OK ROCKのギタリストであるToruさんは2月13日、自身のInstagramのストーリーズを更新。世界的人気バンドの来日公演を訪れた、超豪華メンバーの集合写真を公開しました。Toruさんは1枚の写真を公開。11、12日に行われた世界的人気バンド「LINKIN PARK(リンキン・パーク)」の来日公演を訪れた時に撮影した、超豪華メンバーの集合ショットです。ToruさんやLINKIN PARKのメンバーをはじめ、妻で俳優の大政絢さん、ONE OK ROCKのTakaさん、MY FIRST STORYのHiroさんと俳優の山本舞香さん夫妻、そしてSixTONESの京本大我さんの姿があります。

LINKIN PARKのメンバーも写真を公開

ONE OK ROCKは、7月11日開催のLINKIN PARKのワールドツアー・パリ公演へ出演予定。Toruさんはそれを踏まえ、英語で「昨夜の素晴らしいショー。7月11日にパリで@linkinparkと一緒にやれるのが楽しみです」とつづっています。また2月13日、LINKIN PARKのコリン・ブリテンさんも自身のInstagramを更新。Toruさんの投稿と同じ集合写真やライブ中の写真などを公開し、来日公演を振り返っています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)