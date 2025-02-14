22/7¡¢14th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡×MV¸ø³«
22/7¤¬2·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë14th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡×MV
Ëè½µÌÚÍËÆü¡¢TOKYO MX¡¿BS11¡¿ABEMA ¤Ë¤Æ Æ±»þÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ¶ø¿¦¡Ú´ÕÄê»Î¡Û¤¬¼Â¤ÏºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ³Ú¶Ê¡£
MV¤Ç¤Ï¹Âç¤Êº½Çù¤òÉñÂæ¤Ë¡¢22/7¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½é¤Î¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤òÈäÏª¡£²¿¤«¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬Ä¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬Æü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì´¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¾¯½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤¢¤ï¤»¤ÆCD/Blu-ray¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A/B¤ÎÆÃÅµBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã22/7 CHARACTER LIVE 2024 ¡ÁRED or WHITE¡©¡Á¡ä¤Î¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ª¤è¤Ó¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2·î19Æü0»þ¤«¤é¤Ï¡¢14th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡×¤ÎÁ´¶Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯¡¡ºî¶Ê¡§Kuboty¡¢¥·¥é¥¤¥·¼Ó¥È¥ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§¥·¥é¥¤¥·¼Ó¥È¥ê
Director / Editor¡§Fumiko Kumagai https://twitter.com/kuma_235
Choreographer¡§HIDALI
Production¡§Buzz Wave Inc.
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦·§Ã«ÉçÈþ»Ò¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
º£ºî¤Îmusic video¤Ç¤Ï¡¢º½Çù¤Ç²Î¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤äº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¿Ê¤¹¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥É¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¤Èµ±¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
14th single¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡×
¢¨¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡§TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ¶ø¿¦¡Ú´ÕÄê»Î¡Û¤¬¼Â¤ÏºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¢£22/7¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡×Á´¶Ê¤Þ¤È¤áDL/¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°URL
https://227.lnk.to/RockhaShinanai_SpecialEdition
¢£CDÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î26Æü(¿å)
Í½Ìó¡§https://227.lnk.to/Rock_ha_Shinanai_PKG
É½Âê¶ÊÀè¹ÔÇÛ¿®¡§https://227.lnk.to/RockhaShinanai
¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A / SRCL-13134¡Á36 / 10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD¡§¢¨ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦Blu-ray1¡§¢¨ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦Blu-ray 2¡§¢¨ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦¥È¥ì¥«¡§´°Á´È×A¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥È¥ì¥«9¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ
¡¦»°ÊýÇØBOX
¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B / SRCL-13137¡Á39 / 10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD¡§¢¨ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦Blu-ray1¡§¢¨ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦Blu-ray 2¡§¢¨ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦¥È¥ì¥«¡§´°Á´È×B¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥È¥ì¥«9¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ
¡¦»°ÊýÇØBOX
£ÄÌ¾ïÈ× / SRCL-13140 / 1,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD only¡§¢¨ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¤´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê¥¢¥Ë¥áÈ×¡Ë / SRCL-13141¡Á42 / 1,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD¡§¢¨ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦Blu-ray¡§¢¨ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦Å¹Æ¬ÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ª¤è¤ÓÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿A/Á´9¼ï¡Ë
¢ª´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A/B¡§Á´9¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç5¼ï
¢ªÄÌ¾ïÈ×¡§Á´9¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï
¢ª´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡§Á´9¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï
Amazon.co.jp
¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê³Æ·ÁÂÖÊÌ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿³¨ÊÁ¡Ë
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿A/1¼ï¡Ë
TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿B/1¼ï¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿C/1¼ï¡Ë
WonderGOO/¿·À±Æ²Á´Å¹(°ìÉôÅ¹çÔ½ü¤¯) ¤ª¤è¤Ó¿·À±Æ²WonderGOO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿D/1¼ï¡Ë
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿E/1¼ï¡Ë
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿A/1¼ï¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿B/1¼ï¡Ë
¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿C/1¼ï¡Ë
22/7±þ±çÅ¹
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿D/1¼ï¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯