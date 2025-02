東京スカパラダイスオーケストラが、3月19日に発売するベストアルバム『NO BORDER HITS 2025→2001 〜ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ〜』のファンクラブ限定盤に収録する楽曲を発表した。ファンクラブ限定盤のみに収録される[CD DISC 4]は、インスト楽曲&リミックス楽曲を対象楽曲として、オフィシャルファンクラブ「FC PARADISE」会員による投票で選ばれた楽曲15曲を収録し、スカパラを愛してくれる皆さんと一緒に作った一枚だという。 CD DISC1〜3の収録楽曲と同様、こちらも全曲リマスタリングが行われているとのことで、改めて新音源を堪能してほしい。

その[CD DISC 4] FC PARADISE'S SELECTIONの投票結果がスカパラメンバーによってYouTube動画にて発表された。ぜひ動画と合わせて収録内容をチェックしていただきたい。

リリース情報



ベストアルバム『NO BORDER HITS 2025→2001 〜ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ〜』2025年3月19日(水)発売◆CD+Blu-ray盤(3CD+2BD)品番:CTCR-96113〜5/B〜C 価格:\12,210(税込)※デジパック仕様[CD DISC 1]2025→201901. 新録楽曲02. 教えてウロボロス feat.宮崎朝子 (SHISHAMO) [2025 Remaster]03. 散りゆく花のせいで feat.菅田将暉 [2025 Remaster]04. あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT [2025 Remaster]05. 一日花 feat.imase & 習志野高校吹奏楽部 [2025 Remaster]06. 風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA (10-FEET) [2025 Remaster]07. 青い春のエチュード feat.長屋晴子 (緑黄色社会) [2025 Remaster]08. 紋白蝶 feat.石原慎也 (Saucy Dog) [2025 Remaster]09. Free Free Free feat.幾田りら [2025 Remaster]10. ツバメ feat.ミドリーズ & 長濱ねる & 東京都立片倉高等学校吹奏楽部 [2025 Remaster]11. サボタージュ (VS. ALI) [2025 Remaster]12. S.O.S. [Share One Sorrow] feat.Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnny (MAN WITH A MISSION) [2025 Remaster]13. めでたしソング feat.ムロツヨシ [2025 Remaster]14. 会いたいね。゚(゚´ω`゚)゚。 feat.長谷川白紙 [2025 Remaster]15. ALMIGHTY〜仮面の約束 feat.川上洋平 [2025 Remaster]16. Good Morning〜ブルー・デイジー feat.aiko [2025 Remaster]17. 風のプロフィール feat.習志野高校吹奏楽部 [2025 Remaster][CD DISC 2]2019→201201. ¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ!〜 feat.チバユウスケ [2025 Remaster]02. リボン feat.桜井和寿 (Mr.Children) [2025 Remaster]03. 明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次 [2025 Remaster]04. メモリー・バンド [2025 Remaster]05. GLORIOUS [2025 Remaster]06. 野望なき野郎どもへ feat. TOSHI-LOW (BRAHMAN / OAU) [2025 Remaster]07. ちえのわ feat.峯田和伸 [2025 Remaster]08. 白と黒のモントゥーノ feat.斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN)[2025 Remaster]09. 道なき道、反骨の。 feat.Ken Yokoyama [2025 Remaster]10. 嘘をつく唇 feat.片平里菜 [2025 Remaster]11. めくったオレンジ feat.尾崎世界観 (クリープハイプ) [2025 Remix & Remaster]12. The Last [2025 Remaster]13. Wake Up! feat.ASIAN KUNG-FU GENERATION [2025 Remaster]14. 流れゆく世界の中で feat.MONGOL800 [2025 Remaster]15. 閃光 feat.10-FEET [2025 Remaster]16. Diamond In Your Heart feat.細美武士 (ELLEGARDEN / the HIATUS / MONOEYES / the LOW-ATUS) [2025 Remaster]17. 縦書きの雨 feat.中納良恵 (EGO-WRAPPIN') [2025 Remaster][CD DISC 3]2011→200101. All Good Ska is One feat.Angelo Moore [2025 Remaster]02. Break into the Light〜約束の帽子〜 [2025 Remaster]03. 水琴窟-SUIKINKUTSU- feat.上原ひろみ [2025 Remaster]04. 君と僕 2010 feat.斉藤和義 [2025 Remaster]05. ずっと feat.Crystal Kay [2025 Remaster]06. 愛の讃歌 with strings [2025 Remaster]07. Pride Of Lions feat.伊藤ふみお [2025 Remaster]08. 星降る夜に feat.甲本ヒロト [2025 Remaster]09. サファイアの星 feat.Chara [2025 Remaster]10. 追憶のライラック feat.ハナレグミ [2025 Remaster]11. STROKE OF FATE [2025 Remaster]12. 銀河と迷路 [2025 Remaster]13. DOWN BEAT STOMP [2025 Remaster]14. 美しく燃える森 feat.奥田民生 [2025 Remaster]15. カナリヤ鳴く空 feat.チバユウスケ [2025 Remaster]16. めくれたオレンジ feat.田島貴男 [2025 Remaster]17. まだ、諦めてないだろ? 《新録》[BD DISC 1]・35th Anniversary Live スカパラ甲子園※DVD DISC 1 & 2 と共通01. MONSTER ROCK02. 火の玉ジャイヴ03. ルパン三世のテーマ’7804. DOWN BEAT STOMP05. Glorious06. Burning Scale07. STORM RIDER08. さすらい [GUEST] 奥田民生09. 美しく燃える森 [GUEST] 奥田民生10. 花ふぶき 〜愛だろ、愛っ。〜11. 天空橋12. スキャラバン13. シンデレラボーイ [GUEST] 石原慎也 (Saucy Dog)14. 紋白蝶 [GUEST] 石原慎也 (Saucy Dog)15. 銀河と迷路16. オモイダマ [GUEST] SUPER EIGHT17. あの夏のあいまいME [GUEST] SUPER EIGHT18. ウタカタラッタラ19. さよならエレジー [GUEST] 菅田将暉20. 散りゆく花のせいで [GUEST] 菅田将暉21. SKA ME CRAZY22. 君と僕23. STARLIGHT EXPRESS24. 5 days of TEQUILA25. White Light26. 第ゼロ感 [GUEST] TAKUMA (10-FEET)27. 風に戦ぐブルーズ [GUEST] TAKUMA (10-FEET)28. 水琴窟-SUIKINKUTSU-29. 花火 [GUEST] aiko30. Good Morning〜ブルー・デイジー [GUEST] aiko31. カナリヤ鳴く空32. innocent world [GUEST] 桜井和寿 (Mr.Children)33. リボン [GUEST] 桜井和寿 (Mr.Children)34. めでたしソング [GUEST] ムロツヨシ35. Paradise Has No Border [GUEST] Bass sax:さかなクン, Tuba:石原慎也 (Saucy Dog), Trumpet:横山 裕 (SUPER EIGHT), Trombone:奥田民生, Alto sax:桜井和寿 (Mr.Children)《ENCORE》36. Sweet G37. 星降る夜に [GUEST] 奥田民生, 石原慎也 (Saucy Dog), SUPER EIGHT, 菅田将暉, TAKUMA (10-FEET), aiko, 桜井和寿 (Mr.Children), ムロツヨシ, さかなクン38. ¡Dale Dale!〜ダレ・ダレ!〜[BD DISC 2]・スカパラ甲子園 Interview & Making Movie・スカパラ甲子園 Opening Movie・Music Video▶︎ 教えてウロボロス feat.宮崎朝子 (SHISHAMO)▶︎ ツバメ feat.ミドリーズ & 長濱ねる & 東京都立片倉高等学校吹奏楽部▶︎ サボタージュ (VS. ALI)◆CD+DVD盤(3CD+2DVD)品番:CTCR-96116〜8/B〜C 価格:\10,670(税込)※デジパック仕様・CD DISC 1・CD DISC 2・CD DISC 3※全形態 共通[DVD DISC 1 & 2]・35th Anniversary Live スカパラ甲子園※BD DISC 1と共通・スカパラ甲子園 Opening Movie◆CD only盤(3CD)品番:CTCR-96119〜21 価格:\3,960(税込)・CD DISC 1・CD DISC 2・CD DISC 3※全形態 共通◆ファンクラブ限定盤(4CD+3BD+グッズ)品番:CTZ1-96122〜5/B〜D 価格:\20,570(税込)※LPサイズジャケット仕様※初回生産限定盤・CD DISC 1・CD DISC 2・CD DISC 3※全形態 共通[CD DISC 4]FC PARADISE会員 投票楽曲01. 火の玉ジャイヴ [2025 Remaster]02. White Light [2025 Remaster]03. Can't Take My Eyes Off Of You -君の瞳に恋してる- [2025 Remaster]04. 5 days of TEQUILA [2025 Remaster]05. 砂の丘〜SHADOW ON THE HILL〜 [2025 Remaster]06. STORM RIDER [2025 Remaster]07. 太陽にお願い〜Wish Upon The Sun〜 [2025 Remaster]08. HAMMERHEAD [2025 Remaster]09. 天空橋 [2025 Remaster]10. 国境の北、オーロラの果て [2025 Remaster]11. BLACK JACK [2025 Remaster]12. CALL FROM RIO [2025 Remaster]13. SKARADA (Original Version) [2025 Remaster]14. Great Conjunction 2020 [2025 Remaster]15. ONE EYED COBRA [2025 Remaster][BD DISC 1]・35th Anniversary Live スカパラ甲子園※BD DISC 1と共通※ファンクラブ盤のみスカパラメンバーによる副音声付き[BD DISC 2]・スカパラ甲子園 Interview & Making Movie・スカパラ甲子園 Opening Movie※市販BD付きと共通[BD DISC 3]COLLABORATION MUSIC VIDEO01. 教えてウロボロス feat.宮崎朝子 (SHISHAMO)02. 散りゆく花のせいで feat.菅田将暉03. あの夏のあいまいME feat.SUPER EIGHT04. 一日花 feat.imase & 習志野高校吹奏楽部05. 風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA (10-FEET)06. 青い春のエチュード feat.長屋晴子 (緑黄色社会)07. 紋白蝶 feat.石原慎也 (Saucy Dog)08. Free Free Free feat.幾田りら09. ツバメ feat.ミドリーズ & 長濱ねる & 東京都立片倉高等学校吹奏楽部10. サボタージュ (VS. ALI)11. S.O.S. [Share One Sorrow] feat.Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnny (MAN WITH A MISSION)12. めでたしソング feat.ムロツヨシ13. 会いたいね。゚(゚´ω`゚)゚。 feat.長谷川白紙14. ALMIGHTY〜仮面の約束 feat.川上洋平15. Good Morning〜ブルー・デイジー feat.aiko16. 風のプロフィール feat.習志野高校吹奏楽部17. ¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ!〜 feat.チバユウスケ18. リボン feat.桜井和寿 (Mr.Children)19. 明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次20. 野望なき野郎どもへ feat.TOSHI-LOW (BRAHMAN / OAU)21. ちえのわ feat.峯田和伸22. 白と黒のモントゥーノ feat. 斎藤宏介 (UNISON SQUARE GARDEN)23. 道なき道、反骨の。feat.Ken Yokoyama24. 嘘をつく唇 feat.片平里菜25. めくったオレンジ feat.尾崎世界観 (クリープハイプ)26. Wake Up! feat.ASIAN KUNG-FU GENERATION27. 流れゆく世界の中で feat.MONGOL80028. 閃光 feat.10-FEET29. Diamond In Your Heart feat.細美武士 (ELLEGARDEN / the HIATUS / MONOEYES / the LOW-ATUS)30. 縦書きの雨 feat.中納良恵 (EGO-WRAPPIN')31. All Good Ska is One feat.Angelo Moore32. Pride Of Lions feat.伊藤ふみお33. 星降る夜に feat.甲本ヒロト34. サファイアの星 feat.Chara35. 追憶のライラック feat.ハナレグミ36. 美しく燃える森 feat.奥田民生37. カナリヤ鳴く空 feat.チバユウスケ38. めくれたオレンジ feat.田島貴男◆EC&CD SHOP購入者特典絵柄・FC PARADISEファンクラブ限定盤:3色ボールペンCD+Blu-ray盤・CD+DVD盤:コンパクトディスクキーホルダーCD ONLY盤:B2告知ポスター(OTHER SHOPSと同じものです)・TOWER RECORDS:A4クリアファイル・HMV:スクエア缶バッチ・TSUTAYA RECORDS:アクリルコースター・セブンネットショッピング:ランチトートバッグ・Amazon.co.jp:A4クリアポスター・楽天ブックス:スマホショルダー・新星堂 WonderGOO:スマホサイズステッカー・OTHER SHOPS:B2告知ポスター予約:https://tokyoska.lnk.to/NOBORDERHITS2025-2001