¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¡¢½Ð»ºÁ°¥é¥¹¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤é½¸·ë ÏÃÂê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¸¶½ÉÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/14¡Û3¿ÍÁÈ½÷ÀYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î¤Î¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¤¬ÎÁÍý²È¡¦¿ù»³³¨Èþ¤È¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMILY¡×¤¬¡¢2025Ç¯2·î14Æü¡Á5·î13Æü¡Ê¢¨ÆüÄøÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸¶½É¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥óÁ°Æü¤È¤Ê¤ë2·î13Æü¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð»º´Ö¶á¤Î¥Ø¥é¥Ø¥é¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÈÌ©Ãå
¡È¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¥¯¥Ã¥¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤ÇSNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖAMILY¡×¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡£¸¶½ÉÅ¹¤Ë¤Ï¡¢YouTuber¤ÎÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ä¥³¥Î¥ê¥ê¤Î¥é¥¤¥ê¡¼¡ÊLiLi¡Ë¡¢TikToker¤Î¤µ¤¯¤é¤ä²ÃÆ£Çµ°¦¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃÝ²¼¡ù¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬Ë¬Ìä¡£ËõÃã¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¡¢¥½¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥È¥Þ¥È¡¢¥ì¥â¥ó¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤Î5¼ïÎà¤ÎÌ£¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAMILY¡×¤Ï¸¶½ÉÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢THE SHIBUYA SOUVENIR STORE¡ÊMIYASHITA PARK¡Ë¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë1³¬ ANA FESTA ÅþÃå¥í¥Ó¡¼¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊÊÝ°Â¸¡ºº¾ìÄÌ²áÁ°¡Ë¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë2³¬ ANA FESTA 65ÈÖ¥²¡¼¥È¥®¥Õ¥ÈÅ¹¡ÊÊÝ°Â¸¡ºº¾ìÄÌ²á¸å¡Ë¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2024Ç¯12·î22Æü¡¢Ç¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢Ç¥³è¤ò·Ð¤ÆÆóÍñÀ¤ÎÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½Ð»ºÁ°ºÇ¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½»½ê¡§½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-14-24 tw¥Ó¥ë1³¬
ÆüÄø¡§2·î14Æü¡Á5·î13Æü¡Ê¢¨ÆüÄøÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00¡Á18¡§00
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð»º´Ö¶á¤Î¥Ø¥é¥Ø¥é¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÈÌ©Ãå
¢¡¡È¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¥¯¥Ã¥¡¼¡É¸¶½ÉÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó
¡È¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¥¯¥Ã¥¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤ÇSNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖAMILY¡×¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡£¸¶½ÉÅ¹¤Ë¤Ï¡¢YouTuber¤ÎÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ä¥³¥Î¥ê¥ê¤Î¥é¥¤¥ê¡¼¡ÊLiLi¡Ë¡¢TikToker¤Î¤µ¤¯¤é¤ä²ÃÆ£Çµ°¦¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃÝ²¼¡ù¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬Ë¬Ìä¡£ËõÃã¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¡¢¥½¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥È¥Þ¥È¡¢¥ì¥â¥ó¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤Î5¼ïÎà¤ÎÌ£¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2024Ç¯12·î22Æü¡¢Ç¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢Ç¥³è¤ò·Ð¤ÆÆóÍñÀ¤ÎÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ê¤·¤ã¤ó¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½Ð»ºÁ°ºÇ¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖAMILY¡×¸¶½ÉÅ¹
½»½ê¡§½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-14-24 tw¥Ó¥ë1³¬
ÆüÄø¡§2·î14Æü¡Á5·î13Æü¡Ê¢¨ÆüÄøÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00¡Á18¡§00
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û