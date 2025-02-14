£ÇÂçºå¤Î²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õà²øÊªá¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥óÀïØË¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¹áÀî¿¿»Ê¤È½Å¤Ê¤ë¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¤¬£±£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢£ÇÂçºå¤Îà²«¶â¥ë¡¼¥¡¼á£Í£ÆÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡Ê£±£¸¡Ë¤¬£ÃÂçºåÀï¡Ê¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾ÏÂÅÄ¤Ï¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌ¾Ìç¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÂçÈ´¤Æ¤¡£¥È¥Ã¥×²¼¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï£Æ£×±§º´Èþµ®»Ë¤È¤È¤â¤ËºÇÁ°Àþ¤Ç¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¡£È´·²¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤«¤é¤Î½Ö»þ¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¡¢³«Ëë¥«¡¼¥É¤ÎÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤Î²øÊª¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÀïØË¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌ¾ÏÂÅÄ¤¹¤²¤¨¡£½À¤é¤«¤ÇÆÈ¼«¤Î³ÑÅÙ¤Ä¤±¤¿¥¥Ã¥¯¤¹¤²¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬Á°¸þ¤¤Ëµ±¤±¤ë¥Ý¥¸¤ÎÆ°¤Ä¾¤·¤â¼ÂÄ¾¤Ë¤ä¤ì¤ë¡×¡ÖÌ¾ÏÂÅÄ¤¯¤ó¤ÏËÜÊª¤À¤ï¡×¡ÖÌ¾ÏÂÅÄ¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÌ¾ÏÂÅÄ¡¢È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ¾ÏÂÅÄ¤¬¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Î¹áÀî¿¿»Ê¤È½Å¤Ê¤ë¡£·¯¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤¾¡ª¡¡À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤»¡ª¡×¡ÖÌ¾ÏÂÅÄ¤µ¤ó¥ì¥Ù¥Á¡¡¶â¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤ï¡×¤Ê¤É¤È¤³¤ÎÆüÂÐÀï¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½¸À¤¹¤ë°Õ¸«¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²øÊª¥ë¡¼¥¡¼¤Îº£¸å¤Ë´üÂÔ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤½¤¦¤À¡£