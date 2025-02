サムティホールディングスは、コミュニケーションアプリ「LINE」にて、サムティグループの公式アカウントを開設しました。

サムティホールディングス「公式LINEアカウント」

サムティホールディングスは、コミュニケーションアプリ「LINE」にて、サムティグループの公式アカウントを開設。

今回開設記念として、「サムティ×山本 由伸投手 オリジナルクリアファイル」を同社グループ運営ホテル宿泊者全員に2025年2月14日(金)〜3月31日(月)の期間限定にてプレゼントします。

公式LINEアカウントをお友だち登録された方を対象として、サムティグループが運営するホテル、賃貸マンション、大自然のテーマパーク「ネスタリゾート神戸(兵庫県三木市)」などのお得な情報を発信。

サムティグループ公式LINEアカウントお友だち登録方法について

LINEアプリを起動した後、以下のいずれかの方法で登録いただけます。

・「友だち追加」画面から下記2次元バーコードを読み込み、追加ボタンより登録

・「友だち追加」画面のID/電話番号検索から「@974spwfq」と入力し、追加ボタンより登録

また、公式LINEアカウント開設記念として、2025年2月14日(金)〜3月31日(月)の期間中、同社グループが運営するホテルにご宿泊いただいた皆さまに、同社グループのブランドパートナーである、ロサンゼルス・ドジャース所属の山本 由伸投手デザインのオリジナルクリアファイル(A5サイズ)をプレゼントします。

■サムティグループ運営ホテルご宿泊者限定「サムティ×山本 由伸投手 オリジナルクリアファイル」プレゼント概要

プレゼント期間:2025年2月14日(金)〜3月31日(月)

※予定配布枚数に達した場合、下記期間内であっても予告なく配布を終了することがあります。

※クリアファイルの配布はランダムとなるため、デザインはお選びいただけません。

予めご了承ください。

<対象ホテル>

●センターホテル東京

東京都中央区/108室/同社グループ運営

●エスペリアイン日本橋箱崎

東京都中央区/114室/同社グループ開発・運営

●ホテルサンシャイン宇都宮

栃木県宇都宮市/160室/同社グループ運営

●ホテル金沢/石川県金沢市/163室/同社グループ保有・運営

●エスペリアホテル京都

京都市下京区/165室/同社グループ開発・運営

●ホテル ザ・ネスタ&スパ(ネスタリゾート神戸 内)

兵庫県三木市/109室/同社グループ保有・運営

●エスペリアホテル博多

福岡市博多区/287室/同社グループ開発・運営

●エスペリアホテル福岡中洲

福岡市博多区/87室/同社グループ開発・運営

●エスペリアホテル長崎

長崎県長崎市/155室/同社グループ運営

※本キャンペーンに関するサムティホールディングスや対象ホテルへの直接のお電話やメール、SNSからの直接のメッセージ等による個別のお問い合わせにはお答えできません。

※メジャーリーグベースボールの商標及び著作権は、メジャーリーグベースボールの許可に基づいて使用しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 賃貸マンションなどお得な情報を発信!サムティホールディングス「公式LINEアカウント」 appeared first on Dtimes.