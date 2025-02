僅かな隙間に収まる！ジェイダブルシステム「LEDラインテープF320極細角形」

ジェイダブルシステムは、極細照明の「LEDラインテープF320極細角形」を、2025年1月31日より販売中です。

ジェイダブルシステム「LEDラインテープF320極細角形」

発売日 : 2025年1月31日(金)

種類 : 非防水

価格 : 12,760円(税込)

内容 : LEDテープ1巻(最大500cmまで)

サイズ : 幅5mm × 厚み3mm × 長さ500cm

カラー : 6000K、4000K、3000K、2700K、赤、青

販売場所: 同社ホームページ

■商品の特徴

*全面がフル点灯する5mmの極細タイプ

最大の特徴であるLEDテープのサイズは幅5mm、高さ3mmで、同社標準品と比較すると幅は半分のサイズとなっています。

基板の余白のみを取り除いて全面が点灯するため、点灯範囲は変わりません。

点灯面は角形シリコンで形成されており、側面からも光が認識できます。

*つなぎ目が一切存在しないシームレス基板

標準的なLEDラインテープは50cm毎に半田によるつなぎ目が存在しますが、F320シリーズはテープ基板上に半田のつなぎ目がないシームレス構造になっています。

全体に僅かな段差も存在しないためさらに綺麗なラインを形成し、曲げた時に負荷がかかりにくく耐久性が向上しています。

*スリット照明に最適な形状

幅5mmの細さを活かして、壁や天井の僅かな隙間に貼り付けて使う「スリット照明」としての運用を特におすすめしています。

本体が角形の形状になっていることで側面からの光が溝の中で反射し、隙間全体が綺麗な光のラインで点灯します。

*6色から選べる点灯色

点灯色のバリエーションは6000K、4000K、3000K、2700K、赤、青の計6種類からお好きなものを選べます。

スタンダードな白色や暖色に加え、派手な赤や落ち着いた青を照明に使うことで設置場所に合わせた空間を演出することができます。

