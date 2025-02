タンパク源として植物性のプロテインを100％使用！マイプロテイン「Impact ソイ プロテイン(ココア味)」

「マイプロテイン」は、タンパク源として植物性のプロテイン100%使用した国内製造の新商品「Impact ソイ プロテイン(ココア味)」を現在日本全国のドン・キホーテ店頭で販売中です。

マイプロテイン「Impact ソイ プロテイン(ココア味)」

・販売者 :伊藤忠商事株式会社

・販売価格:2,980円(税抜)

・内容量 :700g

・発売日 :2025年2月1日(土)

・販売場所:全国のドン・キホーテ

今回新登場した「Impact ソイ プロテイン(ココア味)」は、植物性の大豆プロテインを使用したプロテインパウダーで、まろやかで程よく甘いココアの風味を楽しめる新商品。

乳由来のプロテイン特有の風味が苦手な方でも、手軽にタンパク質補給が可能です。

さらに、鉄分やカルシウム、ビタミンDなどの栄養素も含有する事で、現代人に嬉しい栄養素をタンパク質と一緒に補える事も嬉しいポイント。

日々の健康的なライフスタイルをサポートしながら、バランスの取れた栄養補給を可能にする「Impact ソイ プロテイン(ココア味)」。

【商品特徴】

(1)タンパク源として植物性のプロテインを100%使用。

1食(30g)あたり20.8gのタンパク質を含有

(2)乳由来のプロテイン特有の風味が苦手な方でも飲みやすい、国内製造の新商品

(3)1食(30g)あたり鉄分9.3mgやカルシウム 360mg、ビタミンD 3.8μgを含有、現代人に嬉しい栄養素も手軽に摂取可能。

