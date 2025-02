日本全国のごはんのおとも！こととや「ごはんのおとも　47都道府県」

食のセレクトショップ「こととや」は、日本全国のごはんのおともを集めた「ごはんのおとも 47都道府県」を、「こととや」全店舗で2月15日(土)から順次発売します。

こととや「ごはんのおとも 47都道府県」

食のセレクトショップ「こととや」は、日本全国のごはんのおともを集めた「ごはんのおとも 47都道府県」を、「こととや」全店舗で2月15日(土)から順次発売。

■商品の一例を紹介

<岡山県「海老三昧」>

岡山県日生産の干しエビ、国産アミエビをふんだんに使った、ご飯にのせて食べるオイルふりかけ。

エビの香ばしさと、うま味が塩昆布とおかかにマリアージュ! ご飯のおかわりを誘う美味しい一品です!

862円(税込)

岡山県「海老三昧」

<宮城県「ゴロっと旨辣焼鯖」>

焼鯖がごろっと入っている、ごはんのお供にぴったりの「食べるラー油」です。

コチジャンと唐辛子の甘辛さが、焼鯖の旨味を引き立てています。

薬味として使えば、冷ややっこや納豆、麺類の辛みとして、鍋にも利用できる万能な一品です。

862円(税込)

宮城県「ゴロっと旨辣焼鯖」

<高知県「馬路村ゆずみそ」>

1984年に発売されたゆずみそ。

今も昔も変わらず愛され続けているゆずと味噌を煮詰めた少し甘めのおかずみそです。

ご飯のおともにはもちろん、鯖の味噌煮やフライにもどうぞ。

646円(税込)

高知県「馬路村ゆずみそ」

■2025年1月に売れたごはんのおともTOP3

1月に売れたランキング1位「マッシュルームイチバン」732円(税込)

1月に売れたランキング2位「うめぇじゃこ」646円(税込)

1月に売れたランキング3位「沖縄豚肉みそ」516円(税込)

