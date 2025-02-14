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ASIAN KUNG-FU GENERATION
1. Re:Re:
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3. Easter / Éü³èº×
4. You To You
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6. ¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë
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2. Talking Box (Dirty Pop Remix)
3. SWAM
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7. BORDER
8. YOU AND I
9. ÃÏÄì¿Í
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KOTORI / Chevon / SHISHAMO / ¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥× / NEE / ¤Ë¤·¤Ê / ¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ / ¥Þ¥ë¥·¥£ / ¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ / WurtS
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ASIAN KUNG-FU GENERATION
1. Re:Re:
2. ¥ê¥é¥¤¥È
3. Easter / Éü³èº×
4. You To You
5. ½ÐÄ®Ìø¥Ñ¥é¥ì¥ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹
6. ¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë
7. ¥½¥é¥Ë¥ó
8. Å¾¤¬¤ë´ä¡¢·¯¤ËÄ«¤¬¹ß¤ë
9. ÍÚ¤«ÈàÊý
WurtS
1. ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë
2. Talking Box (Dirty Pop Remix)
3. SWAM
4. NERVEs
5. Ë×ÍîÅ·»È
6. ¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ï¥Ë¡¼
7. BORDER
8. YOU AND I
9. ÃÏÄì¿Í
10. ¥½¥¦¥ë¥º
11. ¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢
12. NOISE
13. ¤Õ¤¿¤ê·×²è
EN1. °¿¤ë³¹¤Î·²ÀÄ¡ÊASIAN KUNG-FU GENERATIONÃÆ¤¸ì¤ê¥«¥Ð¡¼¡Ë
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KOTORI / Chevon / SHISHAMO / ¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥× / NEE / ¤Ë¤·¤Ê / ¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ / ¥Þ¥ë¥·¥£ / ¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ / WurtS
¡Ú3·î23Æü¡ÊÆü¡ËDAY2¡Û
¥¢¥ë¥¹¥Æ¥¤¥¯ / ¥·¥ó¥¬¡¼¥º¥Ï¥¤ / SKRYU / Chilli Beans. / This is LAST / TETORA / Novelbright /
¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤ / Hump Back / ¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º / FOMARE / ¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë¥Ý¥Ã¥È / bokula. / moon drop / reGretGirl / ¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó / ¥¬¥é¥¯¥¿(Opening Act)
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1DAY·ô³ÆÆü U-18¡§9,300±ß(ÀÇ¹þ)¡¿°ìÈÌ¡§11,800±ß(ÀÇ¹þ)
2DAYS·ô°ìÈÌ¡§22,000±ß(ÀÇ¹þ)