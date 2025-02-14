本日の【新規公開(IPO)】情報 (14日大引け後 発表分)
●ＪＸ金属 <5016>
上場市場：東証プライム市場
上場予定日：3月19日
事業内容：半導体材料、情報通信材料の製造及び販売、資源開発、
金属の製錬、リサイクル
仮条件決定日：3月2日
想定発行価格：862円
上場時発行済み株式数：9億2846万3102株
売り出し：4億6516万0100株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限6977万4000株
ブックビルディング期間：3月3日～7日
公開価格決定日：3月10日
申込期間：3月11日14～日
受渡期日：3月19日
主幹事：大和証券
●ミーク <332A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：3月21日
事業内容：モバイルIoT支援事業
仮条件決定日：3月4日
想定発行価格：760円
上場時発行済み株式数：1138万8000株
公募：166万8000株
売り出し：151万4200株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限47万7300株
ブックビルディング期間：3月5日～11日
公開価格決定日：3月12日
申込期間：3月13日～18日
払込日：3月19日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
[2025年2月14日]
株探ニュース