●ＪＸ金属 <5016>

　上場市場：東証プライム市場
　上場予定日：3月19日

　事業内容：半導体材料、情報通信材料の製造及び販売、資源開発、
　　　　　　金属の製錬、リサイクル

　仮条件決定日：3月2日
　想定発行価格：862円

　上場時発行済み株式数：9億2846万3102株
　売り出し：4億6516万0100株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限6977万4000株
　ブックビルディング期間：3月3日～7日
　公開価格決定日：3月10日
　申込期間：3月11日14～日
　受渡期日：3月19日

　主幹事：大和証券

●ミーク <332A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：3月21日

　事業内容：モバイルIoT支援事業

　仮条件決定日：3月4日
　想定発行価格：760円

　上場時発行済み株式数：1138万8000株
　公募：166万8000株
　売り出し：151万4200株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限47万7300株
　ブックビルディング期間：3月5日～11日
　公開価格決定日：3月12日
　申込期間：3月13日～18日
　払込日：3月19日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

[2025年2月14日]


株探ニュース