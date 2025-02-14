

●ＪＸ金属 <5016>



上場市場：東証プライム市場

上場予定日：3月19日



事業内容：半導体材料、情報通信材料の製造及び販売、資源開発、

金属の製錬、リサイクル



仮条件決定日：3月2日

想定発行価格：862円



上場時発行済み株式数：9億2846万3102株

売り出し：4億6516万0100株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限6977万4000株

ブックビルディング期間：3月3日～7日

公開価格決定日：3月10日

申込期間：3月11日14～日

受渡期日：3月19日



主幹事：大和証券



●ミーク <332A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：3月21日



事業内容：モバイルIoT支援事業



仮条件決定日：3月4日

想定発行価格：760円



上場時発行済み株式数：1138万8000株

公募：166万8000株

売り出し：151万4200株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限47万7300株

ブックビルディング期間：3月5日～11日

公開価格決定日：3月12日

申込期間：3月13日～18日

払込日：3月19日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



[2025年2月14日]





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