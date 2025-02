Image: Intel

トラックメイク、リサーチ、動画編集、さまざまな用途があるPCはアーティストにとっても生活必需品。

2025年2月4日から、インテルによる新生活を迎える人を対象にしたキャンペーン「#BET ON YOUR FUTURE withインテル® Core™ Ultra プロセッサー〜自分の未来に賭けよう〜 」がスタートしています。

アンバサダーを務めるのは、昨年8月にグローバルでデビューした気鋭のボーイズグループ「ONE OR EIGHT」。

本キャンペーンでは、グループのタグラインである「BET ON YOURSELF(自分自身に賭けろ)」をテーマに、自分の未来に賭けるすべての人の挑戦をインテルがサポートしてくれるようです。

アーティストにPCが必要な理由とは?

新たな挑戦をするにあたって、さまざまな面で生活を支えてくれるPC。大学のオンライン授業やリモートワーク、動画編集や音楽制作といったクリエイティブな作業まで、多くのタスクを行なう上で必要不可欠な存在です。

フレッシュなアーティストグループであるONE OR EIGHTのメンバーは、どのようにPCを活用しているのでしょうか。

動画において、ONE OR EIGHTのNEOさんは、調べ物や楽曲制作、練習やブレインストーミングの補助など数多くのシーンでPCを活用しており、PCはクリエイターの必需品だと語っています。

また、TKAKERUさんはPCの音編集のソフト、SOUMAさんやRYOTAさんは動画の編集に言及しており、日々の活動の中でメンバーごとに異なる使い方をしている模様。

人々を魅了するパフォーマンスを行なうアーティストにおいても、PCは切っても切り離せない重要な存在のようですね。

特設キャンペーンサイトでは、 AI PCの使い道についてなど、メンバーへのインタビューが公開されています。

プレゼント企画も開催中

この春、

新生活を迎えるすべての人を応援

ONE OR EIGHT

× インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー



素敵なコラボアイテムをこの投稿引用RPでプレゼント ✨



応募方法は画像をチェック ️@oneoreight__ @IntelJapan#BETONYOURFUTURE pic.twitter.com/fIhhixHgWi - モデルプレス (@modelpress) February 4, 2025

このキャンペーンでは、SNSを利用したプレゼント企画も実施。

応募者の中から抽選で30名に 、「ONE OR EIGHTのオリジナルTシャツ(※内10名様にはランダムでメンバー直筆サイン付き)」と「#BET ON YOUR FUTUREキャンペーン・オリジナル・ワイヤレスイヤホン」がプレゼントされます。

X(旧Twitter)のモデルプレスのアカウントから投稿される上記のポストに、 「この春、挑戦しようと思っていること」を記載し、「#BETONYOURFUTURE」を添えた引用ポストを行なうことで応募が完了。応募の受付期間は2025年3月9日(日)23:59までです。

SNSキャンペーンは第二弾も控えているので、期待が高まりますね。

多様なシーンでデジタルデバイスが輝くようになった昨今、ハイパフォーマンスのPCはさまざまな面で日々の挑戦をサポートしてくれます。強力なPCがあれば、より可能性に満ちあふれた新生活が送れるかもしれませんよ!

