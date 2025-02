ソフトな履き心地！ECCO GOLF BIOM H5

「ECCO」から、ゴルフハイブリッド新作「ECCO GOLF BIOM H5(エコー ゴルフ バイオム エイチ5)」が登場。

「ECCO」から、ゴルフハイブリッド新作「ECCO GOLF BIOM H5(エコー ゴルフ バイオム エイチ5)」が登場しました!

このコレクションは、2025年2月14日(金)にECCO公式オンラインストアおよび全国のECCO店舗にて世界に先がけ先行発売します。

* 全国ゴルフ専門店及びゴルフ場ショップは販売代理店・株式会社大沢商会での取り扱いとなります

■ECCO(R) GOLFが自然にインスパイアされたECCO GOLF BIOM H5でBIOMを再構築

世界的なゴルフシューズブランドの先駆者であるECCO GOLFは、快適性、スタイル、革新性の限界を押し広げ、ECCO GOLF BIOM H5を開発しました。

これは、自然環境向けに作られたパフォーマンスゴルフシューズです。

流れるような北欧のフィヨルドと険しいスコットランドのハイランド地方からインスピレーションを得ながら、ECCO独自の研究の英知を活かしたECCO GOLF BIOM H5は、ゴルフシューズの体験を再定義します。

それがNATURE OF GOLFです。

インスピレーションの元となった環境で繁栄するように設計されたECCO GOLF BIOM H5は、“履く”ために作られたシューズであり、時が経つにつれて足により馴染んできます。

雨に濡れたフェアウェイや太陽が降り注ぐグリーンなど、起伏のある地形を歩くたびに、シューズの自然志向の美学に個性が加わります。

目的を持って作られたすべての擦り傷や摩耗跡は、その耐久性とアウトドアとのつながりの証です。

これは単なるゴルフシューズではなく、自然の要素を反映したシューズです。

自然が意図したとおりに機能し、進化するように作られています。

■ECCO GOLF BIOM H5特徴的な7つの機能

1. ECCO-TEX 防水メンブレン

ECCO GOLF BIOM H5は、ECCOの最新ECCO-TEX防水メンブレンを採用しており、非常に濡れた状況でもゴルファーの足がドライで快適な状態を保ちます。

2. ECCOパフォーマンスレザーと一体型のエンジニアードニットソックス

次世代BIOMゴルフシューズは、ECCOパフォーマンスレザー*と最小限の縫い目のニットソックス構造で作られており、一日中快適でモダンでスポーティな美学を提供します。

* ECCOパフォーマンスレザー=薄いのに耐久性、そして通気性に優れる柔らかなレザーを使用。

ソフトな履き心地と高級感のある見た目を実現。

3. BIOM(R) NATURAL MOTION(R) テクノロジー

BIOM(R) NATURAL MOTION(R) テクノロジーで強化されたECCO GOLF BIOM H5は、ダイナミックな快適さのために安定性と前進力を提供するぴったりとしたフィット感を提供します。

全てのBIOM(R) コレクションにはドイツのケルンスポーツ大学と共同で開発した約2,500人のアスリートの足をスキャンして設計しラスト(木型)を使用。

着用した瞬間から驚くほどのフィット感を提供します。

裸足で走るアフリカ人ランナーから着想を得て2005年にスタートしたBIOM(R) プロジェクトは、「BIOM(R) NATURAL MOTION(バイオム ナチュラル モーション)」というコンセプトのもと、BIOM(R) スニーカーを生み出しました。

低重心構造により、足が地面に近い感覚を実現。

足の筋肉や腱を活発に使い、自然な歩行を促進します。

日常履きに最適なスタイルと機能性を兼ね備えたスニーカーとして、現代のライフスタイルにマッチした究極のコレクションです。

* BIOM=BIOMECHANICAL OPTIMIZATION(バイオメカニカル オプティマイゼーション=生体力学的最適化)の略

BIOM(R) NATURAL MOTION(R) テクノロジー

4. ETTS - ECCO TERRA TRACTION SYSTEM

ラウンドの行き先がどこであろうと、革新的な新しいECCO TERRA TRACTION SYSTEM(ETTS)* ソールは、抽象的で現代的な外観で優れた安定性とトラクションを提供します。

ECCO GOLF BIOM H5は、構造化された安定性がありながら軽量な感触と並外れたエネルギーリターンと反発力を提供し、雨の日も晴れの日も、すべてのゲームで優位に立つことができます。

* ECCO TERRA TRACTION SYSTEM(エコー テラ トラクション システム)=あらゆる地形でグリップを発揮するソール

ETTS - ECCO TERRA TRACTION SYSTEM

5. レースまたはBOA(R)で提供

レースとBOA(R) クロージャーシステムの両方で利用可能なECCO GOLF BIOM H5は、自然からヒントを得た弾力性と最先端のパフォーマンスを兼ね備えており、雨の日も晴れの日も、どんなゲームでも常に一歩先を行くことができます。

6. 全コレクションの中心にあるECCO FLUIDFORM(TM) テクノロジー

BIOM(R) ラスト(木型)を実際の履き心地に反映させるのがECCO全コレクションの中心にあるECCO FLUIDFORM(TM) テクノロジー。

本テクノロジーは、糸や糊を使用しないダイレクト・インジェクション(直接注入)プロセスを利用して、足の自然な形状に適応して最適な快適さを実現する柔軟で軽量なソールを成型します。

7. 最高品質の自社製造プレミアムレザーをふんだんに使用

BIOM(R) H5には、最高品質のECCO自社製造プレミアムレザーがふんだんに使用されています。

ECCOのプレミアムレザーならではのやわらかな触り心地と発色の良さが特徴です。

第二の肌と呼ばれるレザーは、使うごとに足になじみ、世界に一つだけの履き心地に成長します。

■世界的プレイヤーも愛用!ECCOのゴルフシューズ

ECCO GOLFシューズは、リック・シールズ、エリック・アンダース・ラング、ヘンリク・ステンソン、トーマス・ビョルン、エリック・ファン・ローイエン、リディア・コー、エスター・ヘンセライト、ナンナ・ケルツ・マドセン、アリソン・リー、リン・ジャネット・シーユ、フレディ・ショットなど、世界中で愛用されています。

日本では昨年に引き続き2025年も小祝さくら選手とアンバサダー契約を結んでいます。

■ECCO GOLF BIOM H5(エコー ゴルフ バイオム エイチ5)

レザーXレースモデル

MENS

カラー:WILD DOVE

VIRTUAL

STEEL

サイズ:39-46

価格 :39,600円(税込)

WOMENS

カラー:LIMESTONE

WHITE/LAVENDER MIST

サイズ:35-41

価格 :39,600円(税込)

■レザーXBOA搭載モデル

MENS

カラー:WHITE

BLACK

サイズ:39-46

価格 :46,200円(税込)

WOMENS

カラー:WHITE

BLACK

サイズ:35-41

価格 :46,200円(税込)

■テキスタイルモデル

MENS

カラー:WHITE/VIRTUAL

TROOPER

サイズ:39-46

価格 :30,800円(税込)

WOMENS

カラー:LIMESTONE

サイズ:35-41

価格 :30,800円(税込)

