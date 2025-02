「come up with」の意味は？簡単そうに見えて意外と意味がわからない！

果たして、正解は?

正解は「思いつく、頭に浮かぶ」でした!

「come up with」は「phrasal verb」と呼ばれるもので、動詞と副詞または前置詞が組みあわさり、1つの動詞のように機能するフレーズのこと。

意味を考えるよりも、そのまま覚えてしまうのがおすすめ。

仕事のなかで、なにかアイデアを出してほしいと依頼するときに便利なフレーズです。

「Can you come up with an idea for new products?」

(新商品のアイデアを考えてくれない?)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。