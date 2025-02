.ENDRECHERI./堂本剛が、ミニアルバム『END RE』のリリースを記念して、発売日である2月26日に生配信を実施することを発表した。生配信ではこの日だけのスペシャル特典もあるとのことなので、続報を楽しみに待っていてほしい。また、初回A・初回B・通常盤の3形態まとめ購入特典の絵柄も公開された。3形態すべてを購入すると、抽選で244名に特製アクリルフォトフレームがプレゼントされる。堂本剛が描き下ろしたスペシャルなデザインとなっているので、こちらも是非チェックしていただきたい。

関連リンク



◆<ENDRECHERI MIX AND YOU FES>オフィシャルサイト◆<ENDRECHERI MIX AND YOU FES>オフィシャルX◆.ENDRECHERI. オフィシャルサイト