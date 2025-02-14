【神奈川県横浜市】WonderWall-Yokohama10周年を記念したライブを開催！ビルボードライブ横浜とコラボ
ライブレストランWonderWall-Yokohamaの10周年を記念し、7月5日(土)、ビルボードライブ横浜とのコラボレーション・ライブ「WonderWall-Yokohama 10th Anniversary Festival powered by Billboard Live YOKOHAMA」が、開催される。
会場は、ビルボードライブ横浜だ。その場限りのスペシャルセッションを実施
ライブレストランWonderWall-Yokohamaは、港町・横浜の日吉で生演奏を届け続けてきた。
「WonderWall-Yokohama 10th Anniversary Festival powered by Billboard Live YOKOHAMA」は、1日2回公演。1stステージは開場14:00/開演15:00、2ndステージは開場18:30/開演19:30だ。各会場の歴史を共に作り上げてきた豪華プレイヤーが集結し、その場限りのスペシャルセッションを繰り広げる。
出演者は、Piano＆MCの柴田敏孝さん、Pianoの武本和大さん、Piano＆Voのグレース・マーヤさん/古川奈都子さん、BassのKenKenさん/Zak Croxallさん/河上修さん/山本修也さん、DrumsのTomo Kannoさん/FUYUさん/藤井摂さん/松浦千昇さん/山近拓音さん。
Guitarの平岡遊一郎さん/吉田サトシさん/井上“KB”幸法さん/井上銘さん、Vocalの佐藤竹善さん/ギラ・ジルカさん/Shihoさん/KOTETSUさん/Emaさん/西村知恵さん/坂井レイラ知美さん、Trumpetの島裕介さん/寺久保伶矢さん、Saxophoneの矢野沙織さん、Tromboneの北原雅彦さん/池本茂貴さんも出演する。
なお、ステージごとに出演者が異なる。チケット情報をチェック
チケット料金は、DXシートカウンターが10,000円、S指定席が10,000円、R指定席が8,900円、カジュアルセンターシートが9,500円(1ドリンク付)、カジュアルサイドシートが8,400円(1ドリンク付)。飲食代金は別だ。
ビルボードライブのClub BBL会員・法人会員先行チケットは、2月12日(水)より販売中。イープラスのイープラス特別先行は、2月14日(金)12:00〜販売開始。ビルボードライブのゲストメンバー・一般発売は、2月19日(水)12:00〜販売スタートする。チケットはビルボードライブ公式HPから購入できる。購入には「HH cross ID」の無料登録が必要だ。
「WonderWall-Yokohama 10th Anniversary Festival powered by Billboard Live YOKOHAMA」に足を運び、スペシャルセッションに耳を傾けてみては。
■WonderWall-Yokohama 10th Anniversary Festival powered by Billboard Live YOKOHAMA
日程：7月5日(土)
時間：1stステージ 開場14:00/開演15:00、2ndステージ 開場18:30/開演19:30
会場：ビルボードライブ横浜
住所：神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地2 KITANAKA BRICK ＆ WHITE 1F
詳細：https://www.billboard-live.com/yokohama/show?event_id=ev-20496
(ソルトピーチ)