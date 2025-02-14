¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÎ©²ÖÀ¿¸ã¡¡Á°¾¥ÀïÀ©¤·À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Ã¥¼è¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é²¶¤¬¥¢¥Ë¥¤À¤«¤é¤À¡ª¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£´Æü¤Î¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦ºÂÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤ëà¥¢¥Ë¥á¤³¤ÈÎ©²ÖÀ¿¸ã¡Ê£²£·¡Ë¤¬Á°¾¥Àï¤Ç²¦¼Ô¡¦£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡Ê£³£´¡Ë¤òÇË¤ê¡¢¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡£³·î£¹Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç£Ö£²Àï¤ò¹Ô¤¦£²¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç·ãÆÍ¡£ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÁ°¾¥Àï¤À¤±¤Ë¡¢¤È¤â¤Ë¾ù¤é¤º·ã¤·¤¯¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¡¢°ìµ³ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤ÈÎ©²Ö¤¬°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢²¦¼Ô¤ò¥¤¥±¥á¥óÍî¤È¤·¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÇ¾Å·¤«¤éÆÍ¤»É¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¥Ò¥¸¤òÃ¡¤¤Ä¤±¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤ºÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¦¼Ô¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿Î©²Ö¤Ï¡Ö¤³¤Î£±²ó¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤À¤í¡£¤è¤¯¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤Ï¡ÊÁ°¾¥Àï¤Ç¡Ë¾¡¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤¬¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¡ËÉé¤±¤ë¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤¬²¶¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¡ª¡¡¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤â¾¡¤Ä¡ª¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é²¶¤¬¥¢¥Ë¥¤À¤«¤é¤À¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤è¡¢¥¯¥½¡£¤Ä¤¨¤¨¤Ê¡Ä¡×¤È¿°¤ò³ú¤à¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Î¼ËÄï¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Í¤¨¡£¤À¤«¤éÉ¬¤º¾¡¤Ä¡ª¡×¤È²¦ºÂÀï¤Ç¤ÎÀã¿«¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£