【iOS版「ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター」配信終了】2月13日 発表

スクウェア・エニックスは、iOS版「ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リマスター」の障害発生に伴う返金対応と配信終了を2月13日に発表した。

本作は2003年にニンテンドーゲームキューブで発売された「FINALFANTASY CRYSTALCHRONICLES」のリマスター作品。

本製品ではすべてのダンジョンがプレイ可能になる「本編」を始めとする追加コンテンツを購入した方が、有料で遊べるはずの内容をプレイできなくなる不具合が1月24日頃より発生していた。

不具合の原因は追加課金に関する仕様変更に伴うものと発表。合わせて、不具合の完全な修正と新仕様への対応ができず、サービスの再開は難しいと判断し、AppStoreでの配信を終了するとのこと。

返金対応は対象の追加コンテンツを2024年1月以降に購入された方を対象に、2025年8月31日までにサポートセンターでの対応となる。

(C) 2003, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: Toshiyuki Itahana