ÏÂ²Î»³¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥À¡Ö±ÊÌÀ¡×¤¬»à¤Ì¡¢16Æ¬¤ÎÉã¿Æ¤Ë¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾å´Ñ¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®ÅÔ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÈË¿£¸¦µæ´ðÃÏ¤Ï14Æü¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Íº¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¡Ö±ÊÌÀ¡×¤¬1·î25Æü¤ËÂ¿Â¡´ïÉÔÁ´¤Ç»à¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£32ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
±ÊÌÀ¤Ï1992Ç¯9·î14Æü¤ËÃæ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢94Ç¯9·î¤Ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±±à¤Ç¤Ï16Æ¬¤â¤Î»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢2023Ç¯2·î¤ËÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¡£¤½¤Î´Ö¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆ°Êª°¦¸î¶¨²ñ¤ÎÆüËÜÆ°ÊªÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1·î¡¢±ÊÌÀ¤Ï¿©»ö¤Î¸º¾¯¤äÄ¹»þ´Ö²£¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤¬¸½¤ì¡¢½Ã°å»Õ¤ä»ô°é¥Á¡¼¥à¤¬ÆüÌëÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¤¬ÂÎ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌîÃ«¡Ë