せせりカレーがうまい！ 大阪発、札幌スープカレーの人気店が東京に初出店

満を持して東京にも店舗をオープン!

大阪発の札幌スープカレー専門店として人気を博し「食べログ カレー WEST 百名店」に2年連続で輝いた「札幌スープカレーJACK」。大阪でも店舗数を続々と増やしているのですが、2025年1月14日、いよいよ東京にも登場。市ケ谷駅からも麴町駅からもアクセスの良い場所に「札幌スープカレー JACK 市ヶ谷店」をオープンしました。

大阪と北海道の要素を感じるメニュー内容にワクワク

黄色と黒の縦縞の、どこか虎を思わせる外観が印象的であり、虎といえばタイガースですから、やはり関西発のお店というイメージとも合います。

店内の様子

僕は大阪のお店にも行ったことがあり、その時においしいと感じた「せせりベジカレー」1,540円をオーダー。スープと辛さとライスの量を選べるのですが、オリジナルスープの大辛、ライスはSSの100gで注文しました。

「せせりベジカレー」

せせりとは鶏肉の首回りの部位を示す名称ですが「せせる」という関西弁から名付けられたという説もあり、今は全国的に知られた部位ではありますが、特に関西地方に縁が深いとも言えます。

そんなせせりはプリッとコリッとした食感が印象的で、淡泊なテイストでだし感の強いスープと相性が良いです。スープは豚骨や鶏ガラのスープに昆布と鰹のだしのダブルスープ。トマトベースでスパイシーな香りがそれぞれの味をまとめ、おいしさを一段階引き上げています。

プリコリ食感のせせりと、シャバッとしたスープカレーの相性は抜群

野菜も人参、じゃがいも、ブロッコリーなど、スープカレーでは定番の野菜に加えてレッドキャベツスプラウトも加わるのが個性的。大阪で食べたものと変わらない、高いクオリティだと感じました。

大阪のお店にうかがった際に、シェフは北海道の名店複数で修業したと聞きましたが、そのうちの1軒も和風だしが印象的なおいしさのお店であり、その流れを感じさせつつもオリジナルの仕上がりになっているのが素晴らしいです。

トッピングを追加すればさらに豪華に!

カレーにトッピング、そして一品メニューも注文できます。お酒を飲みながらつまみの一品を食べつつ、〆にスープカレーという楽しみ方もできるということ。

「角煮」

今回は一品メニューから「角煮」640円をいただきました。脂身がトロットロになるまで煮込まれた角煮はシンプルな味付けでそのまま食べておいしく、ご飯のおかずともなり、もちろんカレーに入れても良いトッピングとなります。

角煮+カレーでボリューム満点

大阪はスパイスカレーが強い土地柄なので、スープカレーに関しては東京と比べると人気店が少ない印象があるのですが、逆に言えばスパイスカレーの強い土地で人気が出たスープカレーだということ。

レベルが高いからこそ東京進出を果たすことができたと言えるでしょう。

<店舗情報>◆札幌スープカレー JACK 市ヶ谷店住所 : 東京都千代田区六番町1-1 恩田ビル 1FTEL : 03-6256-9279

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

