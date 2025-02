ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』(以下、『今日好き』)の大型イベント『青春祭2025 by 今日、好きになりました。』(以下、『青春祭2025』)が、3月26日に東京・立川ステージガーデンで開催される。今回、同イベントに参加するメンバー15人が新たに発表された。『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。17日午後10時からは最新シリーズ『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』の放送も決定。『今日好き』シリーズ初となる参加メンバーが全員高校3年生の恋模様に今から注目が集まる。

3月26日に開催する同イベントは、4月から新たに始まる新生活や新学期の“前夜祭”とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベント。参加メンバー第1弾として31人が発表され、飯沼虎王&川野明愛“こおめい”カップルや黒木聖那&米澤りあ“せなりあ”カップル、須藤大和&あいさ“やまあい”カップルや小國舞羽&Bao“まうバオ”カップルらが発表されていた。今回発表された第2弾出演者は、いずれも『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』および『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』に参加しており、SNS総フォロワー数260万人超の高校生インフルエンサー希空や、『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にてカップル成立となった林田拓也&村谷はるな“たくはる”カップルなど話題の現役高校生が名を連ねている。またMCは、NON STYLE・井上裕介とかすに決定。『今日好き』にて“恋愛見届け人”として、高校生たちの恋模様を応援する2人が『今日好き』メンバーとともにイベントを大いに盛り上げる。ステージでは、『今日好き』メンバーによるランウェイやバラエティ企画のほかサプライズも。また、『今日好き』の姉妹番組『今日、全力でやってみた。』より、小國舞羽(Gt)、米澤りあ(Gt)、田仲埜愛(Ba)、瀬乃真帆子(Dr)によって結成されたガールズバンドの、この日限りの限定パフォーマンスも行う。■「青春祭2025 by 今日、好きになりました。」概要日時:2025年3月26日(水)開場:午後3時開演:午後4時▼出演メンバー第2弾※50音順阿部創馬(そうま)大澤綾菜(あやな)奥村頼斗(らいと)後藤結(ゆうき)坂本ジェルー寿真(じゅま)清水あす香(あすか)夏川メガン(メガン)希空(のあ)田中陽菜(ひなた)林田拓也(たくや)原屋裕介(ゆうすけ)松井芹(せり)松本一彩(いっさ)村谷はるな(はるな)山崎礼央(れお ※崎=たつさき)▼MC井上裕介(NON STYLE)かす