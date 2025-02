Malwarebytesは2025年2月13日(米国時間)、「How AI was used in an advanced phishing campaign targeting Gmail users|Malwarebytes」において、Gmailユーザーを標的とする高度なフィッシングキャンペーンに複数の生成AI技術が利用されたとして注意を喚起した。How AI was used in an advanced phishing campaign targeting Gmail users|Malwarebytes