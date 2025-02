20歳のlia (Vo)が自ら作詞作曲を手掛けるバンドプロジェクトshallmが、4月から放送スタートのTVアニメ『阿波連さんははかれない season2』エンディングテーマに新曲「トワイライト」を書き下ろしたことが明らかとなった。『阿波連さんははかれない』は水あさとの同名漫画が原作。2023年まで『少年ジャンプ+』にて連載され、総閲覧数は1.8億を突破、単行本の累計発行部数は140万部を超えるなど人気だ。2022年にTVアニメ第1期が放送され、2025年4月からTOKYO MX、MBS、BS11にてTVアニメ第2期が放送されるころが決定している。“小さくて” “物静か”な阿波連れいなと、その隣の席に座るライドウくんとの“遠すぎたり” “近すぎたり”する距離感がいろいろな意味ではかれない青春ラブコメディだ。

■ライブ/イベント出演情報



▼<リーベレイクNew EP Release Party『Elements』>3月24日(月) 東京・下北沢MOSAiCopen18:00 / start18:30出演:リーベレイク / 灰かぶり / 美日 / ゲネラルパウゼ / shallm▼<LIVEHOLIC presents. “革命ロジック2025“ supported by Skream! & 激ロック>5月4日(日) 東京・下北沢8会場open11:00出演:Anna / Cloudy / Hello Hello / Lala / LAND SMITH / Yobahi / 荒木一仁 / あのと / おもかげ / きゃない / プルスタンス / ミーマイナー / IneedS / MASK OF GODDES / shallm / THE BOHEMIANS / PompadollS / イロムク / 三四少女 / 梟note / ラストランプ / oh!! 真珠s / Surpass / 美日