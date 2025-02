『BanG Dream!』の5人組バンド・CRYCHICが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場することを発表した。CRYCHICは、TVアニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなど様々なメディアミックスを展開するプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』から、TVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』最新話で再結成を果たした5人組バンドだ。

披露するのは、2023年にTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の劇中で公開され、物語を大きく動かすきっかけの曲となった「春日影」。春の陽の光のようにあたたかい仲間たちとの出会いで心がほどけていく様を描いた歌詞を感情豊かに表現し、清々しさと瑞々しさ溢れるバンドサウンドにて「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな一発撮りを披露するという。◆ ◆ ◆■CRYCHIC・高松燈役(V/羊宮妃那)コメント本当に繊細に、一つ一つこの1テイクを撮るためだけに整えていただいているこの環境がとてもありがたく、そして、この奇跡のような1テイクを皆さんにお届けできることもとても楽しみだなという気持ちでいっぱいです。◆ ◆ ◆また、動画のサムネイルでは、スマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』のキャラクターデザインを務める信澤収氏が今回のために描き下ろしたイラストのCRYCHICと、彼女たちを演じているリアルのCRYCHICが同じ構図を再現しているのにも注目して欲しい。

「THE FIRST TAKE」概要



■RULES白いスタジオに置かれた一本のマイク。ここでのルールはただ一つ。一発撮りのパフォーマンスをすること。A microphone and a white studio.And 1 rule.You’ve got 1 TAKE.■STATEMENT一発撮りで切りとる。今という時間と、今しか出せない音を。THE FIRST TAKEこの瞬間は、二度とない。CAPTURE THE TAKE.THIS MOMENT.THIS SOUND.THE FIRST TAKEIT ONLY HAPPENS ONCE.■「THE FIRST TAKE」(ザ・ファースト・テイク)アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。19年11月15日開設、現在チャンネル登録者数は1050万人(※2/14時点)。19年12月LiSA「紅蓮華」が公開、現在までの再生回数は1.4億回。20年3月DISH//(北村匠海)「猫」が公開、現在までの再生回数は2.2億回。20年5月YOASOBI「夜に駆ける」が公開、現在までの再生回数は1.4億回。24年3月Creepy Nuts「Bling‐Bang‐Bang‐Born」が公開、現在までの再生回数は9000万回超え、ここ数年の音楽シーンを彩るヒット曲たちが「THE FIRST TAKE」でパフォーマンスされている。