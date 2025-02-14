Ç®¤¤¤±¤ÉÀäÂÐ¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó·èÀï 3¡Á5°Ì¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×¡¢2·î14Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é5°Ì¤Þ¤Ç¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬½¸·ë¡£¤¦¤Á2¥Á¡¼¥à¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤ò´Ë¤á¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹°è¤ËÅ¾Íî¤È¤¤¤¦¡¢ÌýÃÇ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¼¡Âè¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ç°ÌÁè¤¤·ã¤·¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó·èÀï¡ÊÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¸Ä¿Í2°Ì¤ÎÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£Ä¹¤¯¸Ä¿Í¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Àä¹¥Ä´¤Î½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¡Ü300¤òÀÚ¤êÄäÂÚ¥à¡¼¥É¡£¤³¤³¤Ï°ìÈ¯¡¢ÃÝÆâ¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¸Ä¿Í¼ó°ÌÊÖ¤êºé¤¤ò¡¢¥Á¡¼¥àºÆÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Æ±4°Ì¤ÎTEAMÍëÅÅ¤«¤é¤ÏËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Ï°ì½Ö¡¢ÂÔË¾¤Î¡Ü100¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡Ü73.9¡£¤Ê¤ó¤È¤«3¥±¥¿¥×¥é¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢Íª¡¹¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÆÍÇË¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸Ä¿Í¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤Ç°ÂÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëËÜÅÄ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤Ï¤Ò¤È¤ÃÁö¤ê·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡Æ±5°Ì¤ÎKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£¸Ä¿Í¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬200¤ËÇ÷¤ë¶ì¶¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤â»õ¤¬¤æ¤¤¤Ï¤º¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¤Ï²¡¤·¤É¤³¤í¡¢°ú¤¤É¤³¤í¤Î¸«¶Ë¤á¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¥¢¥¬¤ê»Ï¤á¤¿»þ¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ê¢¤ò³ç¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Ë¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ºÇ²¼°Ì¤ÎBEAST X¤ÏÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£»Ä¤ê24»î¹ç¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÌó860¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ñÀ×¤Ë´ñÀ×¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë²÷¿Ê·â¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î1¾¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤³¤½µ¯¤¤ë¤â¤Î¡£ÌòËþ¡¦Âç»°¸µ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿ÎëÌÚÂç²ð¡£¤â¤¦°ìÈ¯ÌòËþ¤ò·è¤á¤Æ¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£
¡Ú2·î14ÆüÂè1»î¹ç¡Û
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í29°Ì¡¡¢¥190.4
¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í2°Ì¡¡¡Ü392.3
TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í11°Ì¡¡¡Ü141.0
BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í24°Ì¡¡¢¥94.8
¡Ú2·î13Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü851.9¡Ê74/96¡Ë
2°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü493.6¡Ê74/96¡Ë
3°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü297.0¡Ê72/96¡Ë
4°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü73.9¡Ê74/96¡Ë
5°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü19.8¡Ê74/96¡Ë
6°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥104.3¡Ê74/96¡Ë
7°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥329.9¡Ê74/96¡Ë
8°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¢¥380.2¡Ê76/96¡Ë
9°Ì¡¡BEAST X¡¡¢¥961.8¡Ê72/96¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë