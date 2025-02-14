BRAHMAN、全75曲全4時間ライブのドキュメントDVDよりダイジェスト映像公開
BRAHMANが2月26日、『梵唄』以来約7年ぶり通算7枚目となるオリジナルアルバム『viraha』をリリースする。同アルバムの初回限定盤に付属されるDVD映像作品「六梵全書 Six full albums of all songs Documentary」のダイジェストムービーが公開となった。
◆BRAHMAN 動画 / 画像
BRAHMANが結成30周年のスタートとして、2024年11月4日に横浜BUNTAIにて開催した公演が＜六梵全書 Six full albums of all songs＞だ。そのタイトルが示すように、過去に発表した6枚のフルアルバムに収録されている全72曲を4時間にわたって繰り出すという前代未聞のワンマンライブとして実施された。
公開された映像は、そのライブの裏側に追ったドキュメンタリーのダイジェストとなるものだ。
■7thオリジナルアルバム『viraha』
予約リンク：https://brahman.lnk.to/viraha
【完全生産限定盤(CD＋2DVD＋GOODS)】
PPTF-8168〜8170 22.000円 (税込)
※TOY'S STORE限定販売作品
▼豪華BOX仕様
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
・プレミアムボックス
・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン：三吉ツカサ (Showcase)
・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ
〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) × VIRGOwearworks〜
・30周年記念メダル
▲完全生産限定盤
▲通常盤
【初回生産限定盤(CD＋2DVD)】
TFCC-81117〜81118 4.400円 (税込)
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
【初回仕様通常盤(CD)】
TFCC-81120 3.300円 (税込)
・ニューアルバムCD
▼CD収録曲
1. 順風満帆
2. 恒星天
3. 春を待つ人
4. charon
5. SURVIVOR'S GUILT
6. Slow Dance
7. Ace Of Spades
8. 知らぬ存ぜぬ
9. 最後の少年
10. 笛吹かぬとも踊る
11. WASTE
●店舗購入特典
各特典の対象店舗および詳細は下記にて
https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6247
▼「charon」先行配信
2025年2月7日(金)配信開始
配信リンク：https://brahman.lnk.to/charon
■＜BRAHMAN tour viraha＞
3月18日 神奈川・川崎CLUB CITTA’
Guest：ANGER FLARES
3月23日 新潟 LOTS
Guest：サンキュー
3月25日 石川・金沢Eight Hall
Guest：アダムとイヴ
3月29日 青森 QUARTER
Guest：kallaqri
3月30日 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
Guest：locofrank
4月05日 宮城・仙台RENSA
Guest：GREAT INVADERS
4月11日 京都 磔磔
Guest：KiM
4月13日 兵庫・神戸Harbor Studio
Guest：EGG BRAIN
4月15日 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
Guest：HAWAIIAN6
4月17日 島根・出雲APPOLO
Guest：A.S.S.
4月19日 香川・高松MONSTER
Guest：The Dahlia
4月20日 愛媛・松山W studio RED
Guest：LEARNER BOYS
4月22日 岐阜・CLUB ROOTS
Guest：DUB 4 REASON
5月22日 愛知・名古屋DIAMOND HALL
Guest：九狼吽
5月24日 大阪 Namba Hatch
Guest：bacho
5月25日 広島 CLUB QUATRO
Guest：キュウソネコカミ
5月28日 北海道・旭川CASINO DRIVE
Guest：SLANG
5月30日 北海道・札幌PENNY LANE 24
Guest：THE KNOCKERS
5月31日 北海道・小樽GOLD STONE
Guest：花男
6月05日 福岡 DRUM LOGOS
Guest：惡AI意
6月07日 熊本 B.9 V1
Guest：BUILD
6月08日 鹿児島 CAPARVO HALL
Guest：THE FOREVER YOUNG
6月12日 東京 Zepp Haneda
Guest：HAT TRICKERS
6月19日 栃木・宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
Guest：SHADOWS
6月21日 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
Guest：The BONEZ
6月27日 静岡 Livehouse浜松窓枠
Guest：BEYOND HATE
7月04日 山梨・甲府CONVICTION
Guest：LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS
7月12日 沖縄・桜坂セントラル
Guest：かりゆし58
▼チケット
一般発売：2月8日(土)10:00〜
■＜尽未来祭2025＞
11月22日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
公式サイト：https://jinmiraisai.com
公式X：https://x.com/jinmiraisai2025
公式Instagram：https://www.instagram.com/jinmiraisai2025/
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