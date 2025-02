日産自動車は2月18日から日産グローバル本社ギャラリーにて「ゆずサクラ展」を開催する。2月17日18時にはYUZU Official Storeにて新コラボグッズ「ゆずサクラトミカ」の先行販売を開始する。「ゆずサクラ展」キービジュアル「ゆずサクラトミカ」同企画は日産の軽EV(軽自動車の電気自動車)「サクラ」と人気アーティストゆずの全国ツアー「YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑」とのコラボレーション企画「愛する街から、愛する街へ。 #ゆずサクラ 2.0」のフィナーレを飾る取り組みとして実施する。

○「#ゆずサクラ 2.0」の最後を飾る特別企画「ゆずサクラ展」2023年に初めてコラボして以来、テレビCMでのCMソング起用など、ゆずとサクラのコラボ企画は大きな反響を得ている。2024年10月にスタートしたゆずの全国ツアーがフィナーレを迎えるにあたり、「愛する街から、愛する街へ。 #ゆずサクラ 2.0」の最後を飾る特別企画として「ゆずサクラ展」を開催する。初コラボの際に「ゆずサクラ」の実車展示を行ったゆかりの地、日産グローバル本社ギャラリーにて、全国ツアーの13会場の最寄り駅で掲出した「つながる駅貼りポスター」をひとつにした全長15m超の巨大ポスターの展示や、CMにも出演している松たか子さんとゆずの2人が「ゆずサクラ」とともに全国を巡る様子を描いたアニメーション映像の限定公開など、ギャラリー全体を活用した展示を行う。さらに、多くのファンからの要望に応え、新たなコラボグッズ「ゆずサクラトミカ」をYUZU Official Storeや各ツアー会場にて販売する。車体上部にはゆずサクラの可愛らしさの象徴でもある茎を再現。パッケージの隅々までゆずらしいデザインを施した。ゆずのツアーとともに全国の“愛する街"へワクワクを届けてきた「ゆずサクラ」のフィナーレをぜひ、楽しんではいかがだろうか。■日産グローバル本社ギャラリー内にて「ゆずサクラ展」開催(期間:2月18日〜3月31日)<企画(1)>:全長15m超! 全国13会場の最寄り駅に掲出した「つながる駅貼りポスター」を1つにつなげて展示<企画(2)>:特別映像「47都道府県 ゆずサクラMOVIE」を放映! イラストになったゆずの二人や松たか子さんも登場<企画(3)>:10カ所に隠された「ゆずサクラ」のステッカーを探す「隠れゆずサクラを探そう!」企画を実施<企画(4)>:日産グローバル本社2階通路に「ゆずサクラ」の特別ビジュアルを掲出■多くのファンの要望に応えた新コラボグッズ「ゆずサクラトミカ」を発売(先行販売日時:2月17日 18:00〜)■特設サイトで「47都道府県別 スマホ壁紙」が無料ダウンロード可能に(期間:2月12日〜3月31日)○<企画(1)>・全長15m超! 全国13会場の最寄り駅に掲出した「つながる駅貼りポスター」をひとつにつなげて展示つながる駅貼りポスター昨年のツアー開始以降、全国13会場の最寄り駅に掲出してきた「13会場限定 つながる駅貼りポスター」。地域ごとにアレンジされた「サクラ」のCM楽曲「Chururi」の歌詞や、各都市の名所や特産品などを描いたこのポスターは、掲出期間中に多くのファンがSNSに投稿するなど大きな話題を呼んだ。もともと13種類のポスターは横につながるようデザインされていたが、今回の「ゆずサクラ展」でついにひとつにつながり、全長15mを超える巨大ポスターとして展示する。これにより、アレンジされたご当地版「Chururi」の歌詞もひとつの楽曲として完成。全国各地を駆け巡った「ゆずサクラ」の軌跡を楽しめる。○<企画(2)>・特別映像「47都道府県 ゆずサクラMOVIE」を放映! 映像にはイラストになったゆずの2人や松たか子さんも登場!特別映像「47都道府県 ゆずサクラMOVIE」昨年10月から全国の日産の販売店にて、47都道府県ごとにその地域を代表する建物や観光名所の中を「ゆずサクラ」が走る姿を描いた「47都道府県 地元限定ポスター」を掲出してきたが、多くの人たちが販売店を訪れるなど全国で好評を博した。そこで、このポスターのデザインをいかし、ゆずサクラが全国を巡る様子を描いた特別なアニメーション映像「47都道府県 ゆずサクラMOVIE」を日産グローバル本社ギャラリーの巨大スクリーンで限定放映する。使用する楽曲は、昨年末に松たか子さんとゆずのスペシャルコラボレーションが大きな話題となった「Chururi(feat.松たか子)」。映像内ではイラストになったゆずの2人がゆずサクラに乗って全国を巡っていく。ポスターで描かれた全国の名所が登場する中、松たか子さんのイラストも登場。横浜の街を目指してゆずサクラが進んでいく様子を描く。「ゆずサクラ展」でしか観られない特別な映像をぜひ、チェックしてはいかがだろうか。○<企画(3)>・「ゆずサクラ展」内10カ所に隠された「ゆずサクラ」のステッカーを探せ! 「隠れゆずサクラを探そう!」「隠れゆずサクラを探そう」キービジュアル日産グローバル本社ギャラリー内の計10カ所に貼られている「ゆずサクラ」ステッカーを探す企画「隠れゆずサクラを探そう!」を開催。各ステッカーに描かれた10個の文字をつなげるとひとつのメッセージとなる。ぜひギャラリー内を散策して、隠れゆずサクラを探してみては?ステッカー○<企画(4)>・日産グローバル本社ギャラリー2階通路にて「ゆずサクラ」の特別ビジュアルを掲出2月18日から日産グローバル本社ギャラリーの2階通路にて「ゆずサクラ」の特別ビジュアルを掲出する。追加公演の会場となるKアリーナ横浜をバックに立つゆずの2人と「ゆずサクラ」。2023年に行われたKアリーナ横浜のこけら落とし公演以来となる再会を祝うイラストとなっているゆずのライブで定番の曲「夏色」での掛け声「1、2、1、2、3 HEY!」をもじった「1、2、1、NISSAN HEY!」というオリジナルの掛け声とともに、今回のツアー中のゆずの2人の姿を使ったデザインにサイズ:高さ3m 幅8.9m掲出期間:2025年2月18日〜3月31日掲出場所:日産グローバル本社ギャラリー 2階通路※掲出期間は予告なく変更する場合がある○多くのファンからの要望に応えた新コラボグッズ「ゆずサクラトミカ」を発売※写真は試作品。実際の商品とは仕様、デザインが若干異なる場合がある2023年に世界に1台だけのコラボラッピングカーとして実車化し、全国で展示を行い多くのファンから好評だった「ゆずサクラ」。その中でも「ぜひトミカとして販売してほしい」との要望が多く寄せられていたほか、実際に販売している「サクラ」のトミカを自分で色を塗るなどしてアレンジし、SNSに投稿する人もいた。こうしたファンの要望に応えるため、タカラトミー協力のもと、新たなコラボグッズとして「ゆずサクラトミカ」を発売する。ゆずサクラの可愛らしさを象徴する「茎」の部分も、安全性に配慮した素材や形状を用いて細部まで再現。パッケージは通常のトミカの箱を模しながら、ゆずファンであれば気づくデザインを箱の内側にまで多数散りばめた。1年以上の制作期間を経て商品化に至った「ゆずサクラトミカ」。手に取って、箱を開ける瞬間も含めて楽しめるアイテムに仕上がっている。<商品概要>商品名:ゆずサクラトミカ価格:1,500円対象年齢:3歳以上発売日・発売場所:・2025年2月17日 18:00〜 YUZU Official Store先行販売・2025年2月18日〜 YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑(※神奈川公演より)/YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come/各ツアー会場にて販売○■特設サイトで「47都道府県別 スマホ壁紙」が無料ダウンロード可能に昨年10月から全国の日産の販売店にて掲出して好評だった「47都道府県 地元限定ポスター」を手元でも楽しめるよう、ポスターデザインを元にしたスマートフォン用の「47都道府県別 スマホ壁紙」を制作。特設サイトで無料ダウンロードが可能となった。ダウンロード期間:2025年2月12日〜3月31日○■ツアー会場の最寄り駅に掲出してきた「13会場限定 つながる駅貼りポスター」・最後を飾る神奈川会場用ポスターは2月17日より新横浜駅に掲出開始最後を飾る神奈川会場用ポスターは新横浜駅に掲出昨年10月から全国ツアー会場の最寄り駅に掲出してきた「13会場限定 つながる駅貼りポスター」もいよいよクライマックスを迎え、2月18日から始まる神奈川公演に合わせて「横浜アリーナ」の最寄り駅である新横浜駅に「善隣門」「マリノスくん」「イセザキ・モール」など横浜の名所やシンボルを描いたポスターを2月17日〜25日に掲出する。ポスター内のキャッチコピーとして綴られているのは、「サクラ」のCM楽曲でもあるゆずの「Chururi」の歌詞の一部。「ぶつかって重なって 積み上げてくめくるめくハーモニー 風の五線譜に乗って 君を想いながら明日へ運んでゆく」という楽曲の中で一番最後の歌詞を、神奈川用に「イセザキで弾き語って 積み上げてく歌声のハーモニー 風の五線譜に乗って みなとを想いながらみらいへ運んでゆく」とアレンジした。(c)TOMY「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標