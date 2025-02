リリース情報

o.j.o 1stデジタルEP『010』

2025年2月21日(金)配信開始

[収録曲]

1. TONITE

2. Get the cool charm

3. resident of paradise and a girl

4. me

5. 623 thanks

6. Ugly happiness



自身で作詞・作曲・編曲、振付を手がける13歳女性シンガーソングライター・o.j.o(読み:オジョ)が、1st EP『010』(読み:ゼロイチゼロ)の配信リリースが決定した。今作は全6曲が新曲となり、13歳ながら多彩なトラックメイキングと全編英詞でo.j.oの内面を表現した作品となっているという。新曲は、o.j.o Official SNSにて一部試聴可能だ。o.j.oは、2024年3月に自身初の作品となる1stデジタルシングル「Bah!」をリリースし、アーティスト活動をスタートさせた。2024年9月には「FLASH THE FIRST TAKE」に史上最年少で初登場し、リリースしたばかりの2ndデジタルシングル「PEOPLE DEMON」と初作品の「Bah!」をパフォーマンス。この時のパフォーマンスがo.j.oとしてのリアルな”ファーストテイク”となり、再生回数は累計17万回を超え、出演後、主要ラジオ番組内のネクストブレイクアーティストとしても選曲されている。