Eve、楽曲「Midnight Runway 」がポケモンアニメPOKÉTOON 最新作｢ヤミカラスと真夜中のぼうけん｣ 主題歌に決定
2024年11月にリリースしたEveの4thアルバム『Under Blue』収録曲より、「Midnight Runway 」がポケモンアニメPOKÉTOON最新作『ヤミカラスと真夜中のぼうけん』の主題歌に決定した。
◆Eve 画像
“POKÉTOON”シリーズは、各作品ごとに1匹のポケモンにスポットを当てることで、その魅力を最大限に引き出しながら、同シリーズならではのオリジナルストーリーと多彩なアートで描くショートアニメだ。2020年の『ズルッグとミミッキュ』を皮切りに、YouTubeで公開された16作品は全世界で1億回以上再生されている。楽曲を使用した本編映像も公開となった。
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「初めてヤミカラスと出会ったのは、夜のタマムシシティ周辺の草むらでした。
『ポケットモンスター 金・銀』で組み込まれた時計機能のおかげで「夜にしか出ないポケモン」という特別感があり、当時まだ進化はせず、戦闘には苦戦しましたが、見た目が好みで手持ちに入れて冒険に連れていっていました。
今回、そんな僕のお気に入りだったヤミカラスが物語の中心にフィーチャーされると知り、胸が熱くなりました。
他にも『ポケモン 金・銀』の思い出深いポケモンたちが登場し、懐かしさが込み上げてきます。
物語とともに流れる音楽も、ぜひよろしくお願いします」
──Eve
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■メジャー4thフルアルバム『Under Blue』
【青底盤 / 完全生産限定盤(CD + GOODS)】
TFCC-81105 \6,600(税込)
特製BOX仕様
ブックレット(36P)
【映像盤 / 初回生産限定盤(CD + Blu-ray)】
TFCC-81106〜81107 \8,800(税込)
豪華ブックレット(60P)
Zip付外箱仕様
【通常盤(CD Only)】
TFCC-81108 \3,300(税込)
▼CD
01. lazy cat (新録)
02. ティーンエイジブルー
※TVアニメ『アオのハコ』EDテーマ
03. 逃避行
04. 虎狼来
※『ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング
05. ファイトソング
※TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディングテーマ
06. 花星 (新録)
※劇場アニメ映画『メイクアガール』主題歌
07. 冒険録
※スマートフォン向けゲーム「アスタータタリクス」オープニングテーマ
08. Byme (新録)
09. 巻物語
※コロコロコミック５５５号記念PVテーマソング
10. インソムニア
※『映画 マイホームヒーロー』主題歌
11. Bubble feat. Uta
※映画『バブル』OPテーマ
12. スイートメモリー
※TVアニメ『小市民シリーズ』OPテーマ
13. 白雪
※映画『ブラックナイトパレード』主題歌
14. Midnight Runway (新録)
15. ぼくらの
※TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」6期第2クールOPテーマ
16. 花嵐
※ブルボン「アルフォート」CMソング
17. さよならエンドロール (新録)
18. Under Blue (新録)
19. 夢に逢えたら (新録)
▼Blu-ray (映像盤にのみ収録)
＜Eve Live 2023「花嵐」＞2023.11.26 さいたまスーパーアリーナ公演ライブ映像
fanfare
ナンセンス文学
ファイトソング
白銀
トーキョーゲットー
夜は仄か
楓
羊を数えて
迷い子
虎狼来
群青讃歌
fanfare
ドラマツルギー
アウトサイダー
バウムクーヘンエンド
アヴァン
廻廻奇譚
ぼくらの
退屈を再演しないで
花嵐
ラストダンス
Sister
君に世界
お気に召すまま
［Music Video 収録曲］
Bubble feat. Uta
白雪
ファイトソング
ぼくらの
冒険録
虎狼来
花嵐
逃避行
インソムニア
スイートメモリー
Byme
●店舗別予約・購入者特典
・アニメイト / アニメイト通販：collaboration CD (フラットウッズのモンスターみたいに/pray)
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE (※一部店舗を除く)：self cover CD (Glorious Day feat.初音ミク / メメント feat.nqrse)
・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング (※一部店舗を除く)：缶ミラー
・HMV / HMV&BOOKS online (※一部店舗を除く)：ポストカード
・Amazon.co.jp：
青底盤(完全生産限定盤) / 映像盤(初回生産限定盤)：コットン巾着
通常盤：メガジャケ
・楽天ブックス：スマホショルダー
・トイズストア：ステッカー
・応援ショップ：告知ポスター(B2サイズ) ※応援店対象店舗は後日
※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。
※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。
※特典のデザインは一部変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。
▼「Midnight Runway 」配信
配信リンク：https://tf.lnk.to/UnderBlue
■『Eve Experience Live 2025「蒼像」』
期間：2025年3月20日(木/祝)〜4月6日(日)
場所：東京・表参道ヒルズ B3F スペースオー
時間：11:15〜20:00 (最終入場19:30)
▼チケット
特典付きチケット：4,800円(税込)
一般チケット：2,900円(税込)
高校生以下：2,400円(税込)
主催：株式会社インクストゥエンター / 株式会社トイズファクトリー
企画制作：株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
■＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞
7月12日(土) open18:00 / start19:00
7月13日(日) open15:00 / start16:00
▼大阪・大阪城ホール
7月19日(土) open17:30 / start19:00
7月20日(日) open15:30 / start17:00
▼福岡・マリンメッセ福岡B館
7月26日(土) open18:00 / start19:00
7月27日(日) open16:00 / start17:00
▼仙台・ゼビオアリーナ仙台
8月16日(土) open18:00 / start19:00
8月17日(日) open16:00 / start17:00
▼神奈川・K-Arena Yokohama
8月23日(土) open17:30 / start19:00
8月24日(日) open15:30 / start17:00
全席指定：\9,800 (税込)
関連リンク
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