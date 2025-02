窪川勝哉トークイベント！リビングデザインセンターOZONE「築年数にとらわれない、リノベーションで創り出すこだわりの暮らし」

西新宿のリビングデザインセンターOZONEは、ラジオパーソナリティのクリス智子さんとインテリアスタイリストの窪川勝哉をゲストに迎え、トークイベント「築年数にとらわれない、リノベーションで創り出すこだわりの暮らし」を2025年2月24日(月・祝)に開催します。

西新宿のリビングデザインセンターOZONEは、ラジオパーソナリティのクリス智子さんとインテリアスタイリストの窪川勝哉をゲストに迎え、トークイベント「築年数にとらわれない、リノベーションで創り出すこだわりの暮らし」を2025年2月24日(月・祝)に開催。

家づくりの選択肢として、近年リノベーションに注目が集まっています。

既存の建物に新たな価値を見出し、自分らしい暮らしを創り出す魅力。

それは、築年数にとらわれず、お気に入りの空間や思い出を大切にしながら、理想の住まいの生活を実現できる点にあります。

このトークイベントでは、ラジオパーソナリティのクリス智子と、インテリアスタイリストの窪川勝哉をゲストに迎えます。

リノベーションにより、お二人の自宅やアトリエは築古物件ながらも、こだわりの詰まった空間に生まれ変わりました。

その経験をもとに、リノベーションに対する自身の思い・考え方についてお話しいただくほか、こだわりのポイントや、その空間での過ごし方、建物との出会いやこれからの展望についても話されます。

物件を新築のように新しくすることだけがリノベーションではありません。

リノベーション事例「白鷺住宅」

■開催日時 :2025年2月24日(月・祝)14:00〜15:30

■講師 :クリス智子(ラジオパーソナリティ)

窪川勝哉(インテリアスタイリスト&プロップスタイリスト)

■モデレーター:川端幸枝(OZONE住まいづくりコンサルタント)

■会場 :リビングデザインセンターOZONE 5F セミナールーム

※先着順のためお申し込み多数の場合は事前に締め切らせていただきます。

クリス智子氏

窪川勝哉氏

【リビングデザインセンターOZONE 概要】

所在地 : 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー3〜7階

アクセス: 新宿…JR「新宿」駅南口から徒歩 約12分

都営新宿線「京王新線新宿」駅から徒歩 約10分

初台…京王新線「初台」駅から徒歩 約6分

都庁前…都営大江戸線「都庁前」駅 A4出口から徒歩 約8分

参宮橋…小田急線「参宮橋」駅から徒歩 約10分

