福島県で唯一の形成外科専門の女性院長による「おやま形成外科美容クリニック」は、今回、福島県立医科大学附属病院と大原総合病院との医療連携を開始しました。

おやま形成外科美容クリニック

福島県で唯一の形成外科専門の女性院長による「おやま形成外科美容クリニック」は、今回、福島県立医科大学附属病院と大原総合病院との医療連携を開始。

皮膚腫瘍やあざ、眼瞼下垂など保険診療によるご相談はもちろん、大学病院では提供できない自費診療の施術を行っています。

■形成外科専門医による[オペモニター]募集のお知らせ

※価格はすべて税込です。

◯二重まぶた

二重埋没法(4点留) 両側 77,000円

二重全切開法 両側 192,500円

◯下まぶた・クマ

経結膜脱脂術 両側 192,500円

表ハムラ/裏ハムラ 両側 269,500円

◯上まぶたのたるみ

眉下切開 両側 192,500円

目頭切開 両側 154,000円

◯婦人科形成 ※院内モニターのみ

小陰唇縮小術 177,100円

陰核(クリトリス)包茎 69,300円

副皮切除 77,000円

※全て麻酔代、針・糸代、軟膏代、術後の診察代を含みます。

形成外科専門医の院長によるオペ

■スキンケアメニューも豊富に取り揃えています。

《看護師施術》

◯フォト+ケミカルピーリング

1回 18,600円

◯マッサージピール

1回 9,900円

《医師施術》

◯イボ取りレーザー

10個 66,000円

20個 110,000円

※大きさは問いません

■糸リフトにご興味がある方に朗報!

◯テスリフト

6本 132,000円

8本 170,500円

◯アンカープラス

8本 110,000円

10本 137,500円

◯ショッピングスレッド

40本 44,000円

60本 66,000円

※全て麻酔代、針・糸代、軟膏代、術後の診察代を含みます。

■院長情報

小山(曽根) 良子 Ryoko SONE-OYAMA MD

福島に形成外科を広め、皆さんのかかりつけのクリニックを目指します。

[資格・所属学会]

一般社団法人 日本形成外科学会認定 専門医

一般社団法人 日本形成外科学会

一般社団法人 日本美容外科学会(JSAPS)

一般社団法人 日本頭蓋顎顔面外科学会

一般社団法人 日本創傷外科学会

一般社団法人 日本熱傷学会

■クリニック情報

クリニック名: おやま形成外科美容クリニック

所在地 : 〒960-8113 福島県福島市旭町4-26

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 福島県立医科大学附属病院、大原総合病院と医療連携!おやま形成外科美容クリニック appeared first on Dtimes.