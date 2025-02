17年ぶり日本開催の「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」に合わせ、イオンシネマ幕張新都心で「スター・ウォーズ」シリーズ9作品の一挙上映を開催!

劇場ロビーでは「スター・ウォーズ」デザインの特大シーニックがお出迎えします☆

イオンシネマ幕張新都心「スター・ウォーズ」シリーズ9作品一挙上映

全国に「イオンシネマ」96劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社は、イオンシネマ幕張新都心にて2025年4月15日(火)〜4月20日(日)、時代を超えて今もなお世界中のファンを魅了し続けるSFの金字塔「スター・ウォーズ」のシリーズ9作品一挙上映を実施!

今回の上映は、2025年4月18日(金)〜4月20日(日)に幕張メッセで開催される世界最大のファンイベント「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」に合わせて開催。

世界中の「スター・ウォーズ」ファンと一緒に、映画館でシリーズ全作品を楽しむことができます。

さらに、イオンシネマ幕張新都心では4月15日(火)〜4月17日(木)の3日間は<ライブ音響>(Produced by:Maruyo Kogei,inc. / “音”で楽しむ!映画祭<ライブ音響上映>)での上映を実施。

ライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器を、作品・劇場仕様にカスタマイズして特別にセッティング。

映画の‟音“の臨場感を存分にお楽しみいただけるスペシャル上映です。

映画史に残る名作を映画館の大スクリーンと圧倒的な音響設備で堪能できる貴重な機会です。

さらに、イオンシネマ幕張新都心の劇場ロビーには、巨大な「スター・ウォーズ」のシーニックが2025年2月16日(日)より登場予定。

横幅15メートル以上もの大きなアートがお迎えし、スクリーンに入る前から「スター・ウォーズ」の世界に没入できます。

映画鑑賞後に巨大なシーニックの前で記念写真の撮影もおすすめです。

2025年4月18日(金)〜20日(日)には集合写真撮影会も実施予定です。

イオンシネマ幕張新都心 “音”で楽しむ!映画祭 『スター・ウォーズ』シリーズ全9作品≪ライブ音響上映≫

日程:2025年4月15日(火)〜4月20日(日)

会場:イオンシネマ幕張新都心(千葉県千葉市美浜区豊砂1−1 イオンモール幕張新都心グランドモール3階)

ライブ音響上映

日程:2025年4月15日(火)〜17日(木)

・3日通し券(全席日時座席指定)9作品27,000円(税込)

チケット販売は、ローソンチケットにて2月28日(金)18:00〜

WEB 先着販売(https://l-tike.com/makuhari/)

・1回券 3,000円(税込)

3月13日(木)0:00〜劇場WEBサイトにて販売開始

※4月17日(木)の夕方の部の上映終了時間は24時を超えての終了(24:05予定)となりますのでご注意ください。

通常上映

日程:2025年4月18日(金)〜20日(日)

・通常窓口料金、チケット販売は通常販売のみ

※「3日通し券(全席日時座席指定)」はローソンチケットのみでの販売となり、劇場での販売はございません。

※「1回券」の劇場窓口での販売は3月13日(木)劇場OPEN時からの販売となります。(但し、残席がある場合のみ)

特大アート(シーニック)と一緒に楽しみたい!

イオンシネマ幕張新都心「スター・ウォーズ」シリーズ9作品一挙上映の紹介でした。

ⓒ & TM Lucasfilm Ltd.

