Ãæ¹ñ¡¦Ê¡·ú¾Ê¤Ç¥¸¥å¥éµª¤ÎÄ»Îà²½ÀÐ¤òÈ¯¸«¡¡Ä»Îà¤Îµ¯¸»¤¬¡È2000ËüÇ¯¶á¤¯¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡É¤³¤È¼¨¤¹
Ãæ¹ñÆîÉô¡¦Ê¡·ú¾Ê¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1²¯5000ËüÇ¯Á°¤Î¥¸¥å¥éµª¤ÎÃÏÁØ¤«¤é¸½Âå¤ÎÄ»Îà¤ÈÆ±¤¸ÆÃÄ§¤ò»ý¤ÄÄ»¤Î²½ÀÐ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²½ÀÐ¤Ï¤ª¤È¤È¤·11·î¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢13Æü¡¢²Ê³Ø»ï¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡¤ÎÄ´ºº¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½Âå¤ÎÄ»Îà¤ÈÆ±¤¸Ã»¤¤Èø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¸¥å¥éµª¤ÎÄ»Îà¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ÏÁÄÄ»¡×¤Î²½ÀÐ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èø¤ÏÄ¹¤¯¡¢¶²Îµ¤Ë»÷¤¿ÆÃÄ§¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¤ÎÄ»Îà¤ÎÂÎ¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½1²¯3000ËüÇ¯Á°¤ÎÇò°¡µª¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¤½¤Îµ¯¸»¤¬2000ËüÇ¯¶á¤¯¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ºÇ¸Å¤ÎÄ»Îà¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¸Å¤¤¤ª¤è¤½1²¯7200ËüÇ¯Á°¤«¤é1²¯6400ËüÇ¯Á°¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
Åìµþ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¾²ÃÈË¼,
Ï·¸å,
¥À¥¤¥¹,
²ð¸î