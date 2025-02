Ãë¥·¥ã¥ó¤Ï¤«¤É¤ë»êÊ¡¤Î»þ´Ö♡ ¥·¡¼¥Õ¡¼¥ÉÎÁÍý¤ÎÌ¾¼ê¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½µËö¸ÂÄê¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥Á

話題の新店から老舗まで、おすすめのデイリーランチをご紹介。今年2月からスタートした「ル・プリスティン東京」の「ウィークエンドブランチ」が至福の週末を約束してくれます。

〈ニュースなランチ〉

毎日食べる「ランチ」にどれだけ情熱を注げるか。それが人生の幸福度を左右すると信じて疑わない、編集部員や食いしん坊ライターによるランチ連載。話題の新店から老舗の新メニューまで、おすすめのランチ情報をお届け!

ウィークエンドブランチ (イメージ) 写真:お店から

「ホテル虎ノ門ヒルズ」内のニュー・イタリアン「ル・プリスティン東京」の新ブランチ

館内のすべてのインテリアデザインは、デンマークのデザイナーユニット「スペース・コペンハーゲン」が手掛けている 写真:お店から

2023年12月、ハイアットのインディペンデント・コレクション・ブランドの一つ「アンバウンド コレクション by Hyatt」として東京に初進出した「ホテル虎ノ門ヒルズ」。このホテルの1階にあるのがカジュアル・ファインダイニングの「ル・プリスティン東京」だ。

手掛けるレストランが「世界のベストレストラン50」にランクインし続けたスターシェフのセルジオ・ハーマン氏 写真:お店から

店を手掛けるのは、ベルギーのアントワープに本店を構えるスターシェフのセルジオ・ハーマン氏。シェフゆかりの地であるオランダ・ゼーラント地方の伝統に敬意を払いながら、純粋なイタリア料理を昇華させた「NEW ITALIAN」がコンセプトだ。また「食」だけでなく「ファッション」「デザイン」「アート」「音楽」という5つの要素を大切にしており、これらが渾然一体となる没入型ガストロノミー体験を標榜している。

シェフのスペシャリテを盛り合わせた華やかな「ル プリスティン プラトー」でスタート!

写真は「ル プリスティン プラトー」2名分 写真:お店から

「ウィークエンドブランチ」の冒頭を華やかに彩るのが、前菜を4種類盛り合わせた「ル プリスティン プラトー」。アントワープ本店で人気を誇る、シェフの故郷オランダ・ゼーラント地方の豊かな海の幸をふんだんに使用したハイライトメニューに、東京店オリジナルのアレンジを加えている。

「ハマチのクルード 南瓜 ひじき 紫蘇とハバネロのヴィネグレット」 写真:お店から

「ハマチのクルード 南瓜 ひじき 紫蘇とハバネロのヴィネグレット」は東京店オープン時より愛されているシグネチャーメニューの小ポーション。オランダ産のトマス醤油、紫蘇とハバネロのヴィネグレットで仕上げたハマチのタルタルにアボカドを重ね、カボチャのピクルスとミニキュウリ、ひじきのマリネをトッピングしている。花が咲いているかのようなカラフルな見た目で、だしが香るサワークリームなど、和洋融合の多彩な味わいが魅力だ。

「牡丹海老 クレームクリュ アボカド ライム」 写真:お店から

「牡丹海老 クレームクリュ アボカド ライム」も、牡丹海老のタルタルに、アボカドに鰹だしで仕上げたサワークリームのクリュ、仕上げにライムゼストで柑橘の香りを添えた和洋折衷な一品。アントワープ本店のスピリットを感じさせるキャビア缶でのプレゼンテーションも面白く、シャンパーニュとの相性も抜群だ。また、キャビアは2,860円で追加オーダーすることも可能となっている。

「ムール貝のエスカベッシュ バーベナ アンチョビ オリーブ」 写真:お店から

「ムール貝のエスカベッシュ バーベナ アンチョビ オリーブ」は、セルジオシェフの両親がムール貝レストランを経営しており、そのお店を彼が星付店へと押し上げたという経験に裏打ちされたメニューだ。イタリアのカラブリア地方のソーセージ「ンドゥイヤ」の辛みを隠し味に仕立てた三陸産のムール貝に、バーベナやアンチョビ、オリーブで爽やかなアクセントを加えている。

「北海道産帆立貝 青林檎 バターミルク ガーキン バジル」 写真:お店から

「北海道産帆立貝 青林檎 バターミルク ガーキン バジル」は、軽くローストしたホタテに、エシャロットやローストしたピスタチオを加え、レモンジュースとレモンゼストで爽やかに風味付け。オランダで親しまれているバターミルクソースにハラペーニョを利かせ、ガーキンピクルスとバジルクリームで仕上げるなど、オランダ出身シェフならではのエッセンスが感じられる。

「セルジオのフィッシュスープ カルナローリ米 ヤリイカ サフラン フェンネルのアイオリ」 写真:お店から

続く「セルジオのフィッシュスープ カルナローリ米 ヤリイカ サフラン フェンネルのアイオリ」は、セルジオシェフが父親から受け継いだレシピが基となっており、彼がキャリアを通して何度も提供してきた思い入れの強い一品だ。カルナローリ米を使ったリゾットに、ロブスターや手長海老などで取った温かい魚介のスープをテーブルで回しかけて味わう。ビスクのような濃厚な魚介のうまみとコクにサフランが香り、スープでありながらワインにもしっかり合う力強い味わいだ。フェンネルとアイオリ、ミニバジルをトッピングし、軽くトーストしたバゲットも、カリカリと食感にアクセントを与えてくれる。

ロッシーニやシーフードなど、3種類から選べるメインディッシュ

選べるメインディッシュ各種 写真:お店から

メインディッシュには「ル プリスティン シーフードオレキエッテ 手長海老 蛤 烏賊 ンドゥイヤ フェンネルフラワー パセリ」「アンコウ サルティンボッカ セージ グアンチャーレ 焦がしバター ズッキーニ タジャスカオリーブ」「国産あか牛のグリル“ロッシーニ”黒トリュフ フォアグラ エルサレムアーティチョーク 季節の“ポトフ”」の3品から好みのメニューを選べるスタイル。

5種類から選べるデザートは、旬の苺“あまおう”を使用した「あまおう苺のチーズケーキ」や「カンノーロ シチリア産レモン リコッタチーズ ピスタチオ」「抹茶と柚子のマカロン」など、イタリア伝統菓子だけでなく、日本ならではのフレーバーと旬の食材を組み合わせている。

シェフ監修のシャンパーニュや、ベルギーのノンアルカクテルで乾杯

グラスシャンパーニュ付きのブランチは12,100円。1.5時間のフリーフロー付きは17,600円 写真:お店から

さらにウィークエンドブランチを盛り上げてくれるのが、セルジオシェフが監修したオリジナルシャンパーニュ「ピオロ - ブリュット レゼルヴ キュヴェ セルジオ ハーマン」。シェフ自らが甘みの調整を決定した特別な逸品で、フレッシュな果実味とキレのある酸味、はつらつとしたドライな味わいが特徴だ。魚介の滋味を楽しめる華やかなプラトーとの相性も考えられている。

1.5時間の「Bôtan」フリーフロー付きのウィークエンドブランチは14,300円 写真:お店から

さらに、ノンアルコールのペアリングとして、日本では「ル・プリスティン東京」のみで提供されているベルギーのプレミアムノンアルコールドリンク「Bôtan(ボタン)」をラインアップしている。ハーブや花を丁寧に蒸留し、人工添加物や保存料を一切使用せず作り上げた絶妙なボタニカルスピリッツは、セルジオシェフの繊細な料理を引き立てる。

「大切な人とテーブルを囲むブランチが人生にとって大切な時間」。そう考えるセルジオシェフの思いがこもったウィークエンドブランチ。シェフのスペシャルな料理がつまった料理の数々で、週末のブランチタイムをおいしく彩ってみては。

※価格はすべて税込、サービス料(15%)別

<店舗情報>◆ル・プリスティン レストラン 東京住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-4 ホテル虎ノ門ヒルズ 1FTEL : 03-6830-1077

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

