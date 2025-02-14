£³¤Ä¤Î»ö¶È¼Ô¥°¥ëー¥×¤¬±þ»¥ 110²¯Áý¤ä¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿½©ÅÄ¸©¤Î¿·¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ÎºÆÆþ»¥
¸©¤Ï¡¢Í½Äê²Á³Ê¤ò110²¯±ßÁý¤ä¤·²þ¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ÎÆþ»¥¤ò14Æü¸á¸å¤ÇÄù¤áÀÚ¤ê¡¢3¤Ä¤Î»ö¶È¼Ô¥°¥ëー¥×¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇ½ªÅª¤Ê¿³ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íè·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÍî»¥¼Ô¤ò·è¤á¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê¡¢2028Ç¯½©¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÆÆþ»¥¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥°¥ëー¥×¡¢3ÁÈ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï³Æ¥°¥ëー¥×¤¬¼¨¤·¤¿»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿³ºº¤Ï¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È¤Î¿Ê¤áÊý¤äÀ°È÷·×²è¤¬¡¢¸©¤Îµá¤á¤ë»ÜÀß¤Î¿å½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ÜÀß¤ÎÍøÊØÀ¤ä¡¢µ¡Ç½¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ê¤É¤ò³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¥°¥ëー¥×¤¬¡¢Àµ¼°¤ÊÍî»¥¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢»ö¶È¤òÃ´¤¦¥°¥ëー¥×¤òÍè·î¡á3·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ËÀµ¼°¤Ë·è¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ò¡¢Åö½é¤ÎÁÛÄêÄÌ¤ê¡¢2028Ç¯½©¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸©¤ÏÅö½é254²¯±ß¤ÎÍ½Äê²Á³Ê¤ÇÆþ»¥¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö¶È¼Ô¤Î»²²Ã¤Ï¤Ê¤¯¡¢110²¯±ßÁý³Û¤·¤ÆºÆÆþ»¥¤ò¸ø¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥êー¥°¡áB¥×¥ì¥ß¥¢¤Ø¤Î»²Æþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¢½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ï¡¢»ö¶ÈÈñ¤Î°ìÉô¤òÉéÃ´¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£