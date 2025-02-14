¡È¼¢²ì¸©¡É¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥ó°»¤È¶á¹¾·»Äï¼Ò¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¡×¤¬¿·È¯Çä
¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Ñ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡¢¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¶á¹¾·»Äï¼Ò(°Ê²¼¶á¹¾·»Äï¼Ò)¤¬¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á¤ÈÆ±¤¸¥ê¥ó¥°·¿¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï2025Ç¯3·î3Æü(·î)¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥á¥ó¥¿¡¼¥à¥¥Ã¥É¡É¤¬ÌÜ°õ¡ªÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¡×¤Î³°ÊñÁõ
¢£´ë²è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ
¥á¥ó¥¿¡¼¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÉ¤êÌô¤äÌôÍÑ¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡£À½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¶á¹¾·»Äï¼Ò¤Ç¤Ï¡¢93Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼¢²ì¸©¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Î¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á¤â61Ç¯¤Î´Ö¡¢¼¢²ì¸©¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¶á¹¾·»Äï¼Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥á¥ó¥¿¡¼¥à¥¥Ã¥É¡É¤¬50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë2025Ç¯¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¢£Ï·ÊÞ¤Î°Â¿´´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¾¦ÉÊ
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¾ïÈ÷Ìô¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¡×¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤Ï¡¢¡Öl¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¡Ö¥æ¡¼¥«¥êÌý¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¡×¤Ë¤âÆ±¤¸¡Öl¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥æ¡¼¥«¥ê¥¨¥¥¹¡×¤È¡Ö¥Ï¡¼¥Ö¥¨¥¥¹¡×¤â¥×¥é¥¹¡£ÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥Ö¥ß¥ó¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î·Á¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥ê¥ó¥°·¿¡£°ìÈÌÅª¤Êµå·Á¤Î¤¢¤á¤è¤ê¤âÉ½ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¸ý¤É¤±¤¬¤è¤¯¡¢ÁÇÁá¤¯¤Î¤É¤ò½á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¡È¥á¥ó¥¿¡¼¥à¥¥Ã¥É¡É¤¬ÌÜ°õ¡ª
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡È¥á¥ó¥¿¡¼¥à¥¥Ã¥É¡É¤òÃæ±û¤ËÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¡£¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÈÆ±¤¸¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¤Î5¤Ä¤ÎÆÃÄ§
(1)¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¶á¹¾·»Äï¼Ò¤Î¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¤Î¤É¤¢¤á
(2)¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öl¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥æ¡¼¥«¥ê¥¨¥¥¹¡×¤È9¼ïÎà¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥Ö¥¨¥¥¹¡×¤òÇÛ¹ç
(3)¡Öl¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥æ¡¼¥«¥ê¥¨¥¥¹¡×¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤½¤¦¤«¤¤´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤
(4)¡É¥á¥ó¥¿¡¼¥à¥¥Ã¥É¡É¤òÂç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó
(5)É½ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¡¢¸ý¤É¤±¤Î¤¤¤¤·ê¤¢¤¥¿¥¤¥×
¤Ê¤ª¡¢¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¤ÎÆâÍÆÎÌ¤Ï¸ÄÊñÁõ»æ¹þ¤ß¤Ç80¥°¥é¥à¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï216±ß¡£2025Ç¯3·î3Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡£
¼¢²ì¸©¤Ë¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤ë²ñ¼ÒÆ±»Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶á¹¾·»Äï¼Ò¤È¥Ñ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£Ï·ÊÞ´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¤Î¤É¤¢¤á¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡£
¡Öl¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¡Ö¥æ¡¼¥«¥ê¥¨¥¥¹¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Ö¥¨¥¥¹¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥Ö¥ß¥ó¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤É¤¢¤á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©
Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¤Î¤É¤¢¤á¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶á¹¾·»Äï¼Ò¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò»îºî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥á¥ó¥È¡¼¥ë´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢»É·ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¡×¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎÊý¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤â¡¢µ¤¼è¤é¤º¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤É¤¢¤á¤È¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤¤´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥á¥ó¥¿¡¼¥à¥¥Ã¥É¡É¤¬ÌÜ°õ¡ªÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¡×¤Î³°ÊñÁõ
¢£´ë²è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ
¥á¥ó¥¿¡¼¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÉ¤êÌô¤äÌôÍÑ¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡£À½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¶á¹¾·»Äï¼Ò¤Ç¤Ï¡¢93Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼¢²ì¸©¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ï·ÊÞ¤Î°Â¿´´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¾¦ÉÊ
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¾ïÈ÷Ìô¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¡×¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤Ï¡¢¡Öl¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¡Ö¥æ¡¼¥«¥êÌý¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¡×¤Ë¤âÆ±¤¸¡Öl¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥æ¡¼¥«¥ê¥¨¥¥¹¡×¤È¡Ö¥Ï¡¼¥Ö¥¨¥¥¹¡×¤â¥×¥é¥¹¡£ÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥Ö¥ß¥ó¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î·Á¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥ê¥ó¥°·¿¡£°ìÈÌÅª¤Êµå·Á¤Î¤¢¤á¤è¤ê¤âÉ½ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¸ý¤É¤±¤¬¤è¤¯¡¢ÁÇÁá¤¯¤Î¤É¤ò½á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¡È¥á¥ó¥¿¡¼¥à¥¥Ã¥É¡É¤¬ÌÜ°õ¡ª
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡È¥á¥ó¥¿¡¼¥à¥¥Ã¥É¡É¤òÃæ±û¤ËÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¡£¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÈÆ±¤¸¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¤Î5¤Ä¤ÎÆÃÄ§
(1)¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¶á¹¾·»Äï¼Ò¤Î¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¤Î¤É¤¢¤á
(2)¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öl¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥æ¡¼¥«¥ê¥¨¥¥¹¡×¤È9¼ïÎà¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥Ö¥¨¥¥¹¡×¤òÇÛ¹ç
(3)¡Öl¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥æ¡¼¥«¥ê¥¨¥¥¹¡×¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤½¤¦¤«¤¤´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤
(4)¡É¥á¥ó¥¿¡¼¥à¥¥Ã¥É¡É¤òÂç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó
(5)É½ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¡¢¸ý¤É¤±¤Î¤¤¤¤·ê¤¢¤¥¿¥¤¥×
¤Ê¤ª¡¢¥á¥ó¥¿¡¼¥à¤Î¤É°»¤ÎÆâÍÆÎÌ¤Ï¸ÄÊñÁõ»æ¹þ¤ß¤Ç80¥°¥é¥à¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï216±ß¡£2025Ç¯3·î3Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡£
¼¢²ì¸©¤Ë¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤ë²ñ¼ÒÆ±»Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶á¹¾·»Äï¼Ò¤È¥Ñ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£Ï·ÊÞ´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¤Î¤É¤¢¤á¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡£
¡Öl¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥ë¡×¡Ö¥æ¡¼¥«¥ê¥¨¥¥¹¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Ö¥¨¥¥¹¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥Ö¥ß¥ó¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤É¤¢¤á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©
Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¤Î¤É¤¢¤á¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶á¹¾·»Äï¼Ò¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò»îºî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥á¥ó¥È¡¼¥ë´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢»É·ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¥à¡×¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎÊý¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤â¡¢µ¤¼è¤é¤º¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤É¤¢¤á¤È¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤¤´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£