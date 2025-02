·à¾ìÈÇ¡Ø¥¹¥Ê¥Ã¥¯JUJUÅìµþ¥Éー¥àÅ¹¡Ù°ìÌë¸ÂÄê¾å±Ç·èÄê¡ªËÜÊÔ¤è¤ê¡Ö°ÛË®¿Í¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■JUJUが鈴木雅之、NOKKO、小田和正をスーパーゲストとして迎えた伝説の一夜を映画館で再現!

JUJUの劇場版『スナックJUJU 東京ドーム店 』が、3月5日に全国20都市で一夜限定上映されることが決定した。

3月5日に、7年ぶり8枚目のオリジナルアルバム『The Water』をリリース、5月からは全国ツアー『JUJU HALL TOUR 2025 The Water』も決定しているJUJU。ニューアルバム『The Water』の初回生産限定盤には、デビュー20周年の2024年2月に開店した『スナックJUJU 東京ドーム店』がBlu-rayとして完全収録されている。

今回、ニューアルバム『The Water』の発売を記念して、3月5日に全国20都市26館の劇場にて劇場版『スナックJUJU 東京ドーム店 』(ライブ・フィルム5.1chマスター)の上映が決定した。

『スナックJUJU』は、会場を大きなスナックに見立て、JUJUが“ママ”として、昭和歌謡を中心に歌い上げるカバーシリーズ。2016年リリースのカバーアルバム『スナックJUJU ~夜のRequest~』は大ヒットを記録し、ライブでは国立代々木競技場第一体育館、さいたまスーパーアリーナ、横浜アリーナなどでも開催された大人気シリーズ。

2024年にJUJUのデビュー20周年を盛大にお祝いすべく開店した『スナックJUJU 東京ドーム店』は、スーパーゲストに鈴木雅之、NOKKO、小田和正を招き、大熱狂のうちに幕をとじた“一夜限りの大人の歌謡祭”。今回公開される劇場版は、その『スナックJUJU 東京ドーム店』を記録したライブフィルムだ。

劇場版本編から、久保田早紀の1979年のデビュー曲であり、日本中で大ヒットした「異邦人」のカバーライブ映像が、JUJU公式YouTubeにて期間限定フルサイズ公開された。

映画館の大スクリーンと、“静寂さ”と“ダイナミックさ”を兼ね備えた劇場版5.1chサラウンドは、圧倒的な没入感で、観る人を再びあの伝説のスナックへと誘うことになるだろう。館内はスナックさながら、拍手も歓声もOK。スナックJUJUグッズを持って、“ママ”に会いに行こう。

PHOTO BY Michiko Kiseki(KISEKI inck)、Kayoko Yamamoto、Chie Kato(CAPS)

映画情報

劇場版『スナックJUJU 東京ドーム店 』(ライブ・フィルム5.1chマスター)

03/05(水)19:00 全国劇場一斉上映

出演:JUJU

スーパーゲスト:鈴木雅之、NOKKO、小田和正

(C)2025 Sony Music Entertainment

<セットリスト>

01. 二人でお酒を

02. メモリーグラス

03. じれったい

04. 桃色吐息

05. 異邦人

06. CHA-CHA-CHA

07. め組のひと~違う、そうじゃない with 鈴木雅之

08. ロンリー・チャップリン with 鈴木雅之

09. 私はピアノ

10. 恋におちて -Fall in love-

11. ラヴ・イズ・オーヴァー

12. 翳りゆく部屋

13. フレンズ~RASPBERRY DREAM with NOKKO

14. Maybe Tomorrow with NOKKO

15. なごり雪

16. いとしのエリー

17. 伊勢佐木町ブルース~どうにもとまらない

18. 言葉にできない with 小田和正

19. Yes-No~ラブ・ストーリーは突然に with 小田和正

20. あゝ無情~嵐の素顔~淋しい熱帯魚~DESIRE -情熱-~ミ・アモーレ

21. 喝采

アンコール

22. 一線

23. JUJUメドレー2024

(What You Want~素直になれたら~明日がくるなら~ラストシーン~この夜を止めてよ~S.H.E.~YOU~やさしさで溢れるように)

リリース情報

2025.02.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The Water」

2025.03.05 ON SALE

ALBUM『The Water』

