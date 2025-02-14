Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ö¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÇ¯Æâ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÁÀ¤¦¡ª¡×¥¢¥ó¥Á¤â´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é³×Ì¿¤ÎÏµ±ì¤ò¤¢¤²¤ë¡ª¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î³×Ì¿¤Ï¤Þ¤ÀÅÓÃæ¡×¡½¡½¥×¥íÅ¾¸þ¤«¤é2Ç¯¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ï¤½¤¦¸ì¤ë¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ØÅ¾¸þ¤·¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¿·¤¿¤ÊÊÉ¤ËÄ©¤àÃæ¤Ç¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢¥â¥í¥Ë¡½Àï¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß&ÉðµïÍ³¼ù¤È¡ÈÈæ³Ó¤ÎÀ¼¡É¤Ë¸ÀµÚ¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¤½¤ó¤ÊÅ·¿´¤¬2·î24Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¿Prime Video¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÀï¤¤¤À¡£»Ä¤ê10Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¿´¶¡¢¥¢¥ó¥Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬À¸¤à¡Ö¾¡¤Á¡×¤Î°ÕÌ£¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¸å¤Ë¸«¿ø¤¨¤ëÌ¤Íè¤Þ¤Ç¡£ORICON NEWS¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅ·¿´¤¬Î¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢²¿¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Ö¥¢¥ó¥Á¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¢¥ó¥Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Ç®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×
¡½¡½2023Ç¯2·î¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤¦¤ï¡¢¤â¤¦2Ç¯¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÇ»¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤ÏÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡£¤Û¤«¤Î³ÊÆ®µ»¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅÁÅý¤¢¤ë¶¥µ»¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ä¥¢¥ó¥Á¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¢¥ó¥Á¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥ó¥Á¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤â¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥È¤â³Í¤Ã¤¿¤«¤é¥¢¥ó¥Á¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡£Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ó¥Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Ç®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤éÎ¾Êý¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤·¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤¬ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£»¿À®¤ÎÀ¼¤À¤±¤À¤È¿®¼Ô¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥¢¥ó¥Á¤ÈÈãÈ½¤â¤¦¤Þ¤¯¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿Æüµ¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡ÛËÍ¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÀ°Íý¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æüµ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë»×¹Í¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¸Â¤é¤º³ÊÆ®µ»¤¬¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡È³Ð¸ç¡É¤ÎÉôÊ¬¤Ã¤ÆÃ¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤«¡Ö¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤ë²¶¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÆüµ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£ÊÌ¤ËSNS¤Ë¸ø³«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ìÆü°ì¹Ô¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡ÖËÍ¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¡×
¡½¡½¥¥Ã¥¯»þÂå¤«¤éÌµÇÔ¤ÎÅ·¿´Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÉé¤±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤¤¤Ä¤«Éé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ºÇ¶á¤Ï¡ÈÉé¤±¡É¤¬·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Å¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤è¤ê¤âÆü¾ï¤Ç¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ·¿´¤Ï¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Æü¡¹¤É¤ó¤À¤±Éé¤±¤Æ¤ë¤«¡£¤Ç¤âÆü¾ï¤Ç¤É¤ì¤À¤±Éé¤±¤ë¤Î¤«¤¬Âç»ö¤À¤·¡¢¤½¤ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·ë²Ì¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡£Ã¯¤Ç¤â»î¹ç¤Ç¤ÏËÜµ¤¤ò½Ð¤¹¤±¤É¡¢Æü¾ï¤Ç¤É¤ó¤À¤±ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç100¡ó¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï»î¹çÅöÆü¤Î¼«Ê¬¤ËÇ¤¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÅ·¿´¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÍ¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¡£¼ã¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤¬¤³¤³¤Ç¾¡¤Ä¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤µ¤é¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤º¤Ã¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ö±þ±ç¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤¤¤ä¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÍÀ¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯Å¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¶¯¤µ¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£³ÊÆ®µ»¤Ã¤Æ¸Â³¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¡¢»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¹â¤¤ÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Ç¤â¡¢ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¥Á¡¼¥à¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥â¥í¥Ë¡¼Áª¼ê¤ÏÁ°Àï¤ÇÉðµïÍ³¼ùÁª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Õ¼±¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤·¡¢ËÍ¤â°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤½¤³¤ò¸«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÌ¾Á°¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ê¥¢¥ë¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¢£¡ÖYouTube¤Ï1ËüºÆÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤Ã¤¯¤ó¤¬½Ð¤ë¤ÈºÆÀ¸¿ô¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤¦¡×
¡½¡½¥â¥í¥Ë¡¼Àï¤Î·ë²Ì¤ä²ø²æ¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¥¥Ã¥¯»þÂå¤È°ã¤Ã¤ÆÇ¯¤Ë9»î¹ç¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Æ3¡Á4»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¾¡¤Æ¤ÐÇ¯Æâ¤ËÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ³×Ì¿¤ÎÏµ±ì¡Ê¤Î¤í¤·¡Ë¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½ËÜ²»¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤âÇ¯9»î¹ç¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¤¿¤¤¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢³ÊÆ®²È¤Ï»î¹ç¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»î¹ç´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¡È´Ö¡É¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤Î¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¸ÄÅ¸¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤¬¼´¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¡¢¤ªº×¤ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤¬¼ç¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤·ÝÇ½¿Í¤È¤«¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²°Âæ¤ò½Ð¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Î©¾ì¤Î¾å¤È¤«²¼¤È¤«¡¢ÃÏ°Ì¤È¤«Ì¾ÍÀ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤·¤ËÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾ì¡É¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éYouTube¤âºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢YouTube¤Ï100Ëü¿Í¤¤¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡Ê¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡Ë¡£º£¤ÏYouTube¤Ç¡È¤¤¤«¤ËºÆÀ¸¿ô¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µÕ¤Î¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢1¡Á2ËüºÆÀ¸¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤Ã¤¯¤ó¡ÊÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ë¤¬Íè¤ë¤ÈºÆÀ¸¿ô¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡£¤Ç¤â¡¢Í§Ã£¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì¤Íè¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¹¤à¤·¡á¤µ¤¹¤¬¤Ë¤à¤·¤í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÅ·¿´¡Û¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÃçÎÉ¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤ÏÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸òÎ®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤½¤Ã¤·¡¼¤È¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¾ÆÆù¤ò¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ú¶â¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£YouTube¤ò°ì½ï¤Ë»£¤í¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ·¿´¡Û¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À³×Ì¿¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡È³Ú¤·¤à¡É¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡¡ØPrime Video Boxing 11¡Ù2·î24Æü¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¢£WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
²¦¼Ô¡¡ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë29ÀïÁ´¾¡¡Ê22KO¡Ë
vs ¥À¥Ó¥É¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë¡Ê23¡á¥á¥¥·¥³¡Ë28ÀïÁ´¾¡¡Ê18KO¡Ë
¢£WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
²¦¼Ô¡¡ÄéÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë14Àï12¾¡¡Ê8KO¡Ë2Ê¬
vs Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê29¡á»ÖÀ®¡Ë25Àï21¾¡¡Ê19KO¡Ë3ÇÔ1Ê¬
¢£¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï
²¦¼Ô¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê26¡áÄë·ý¡Ë5ÀïÁ´¾¡¡Ê2KO¡Ë¡¡
vs ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê34¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë30Àï27¾¡¡Ê19KO¡Ë3ÇÔ
Prime Video¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê»î¹ç½ç¤ÏÌ¤Äê¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢¥â¥í¥Ë¡½Àï¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß&ÉðµïÍ³¼ù¤È¡ÈÈæ³Ó¤ÎÀ¼¡É¤Ë¸ÀµÚ¡ÚÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¤½¤ó¤ÊÅ·¿´¤¬2·î24Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¿Prime Video¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÀï¤¤¤À¡£»Ä¤ê10Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¿´¶¡¢¥¢¥ó¥Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬À¸¤à¡Ö¾¡¤Á¡×¤Î°ÕÌ£¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¸å¤Ë¸«¿ø¤¨¤ëÌ¤Íè¤Þ¤Ç¡£ORICON NEWS¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅ·¿´¤¬Î¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢²¿¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡½¡½2023Ç¯2·î¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤¦¤ï¡¢¤â¤¦2Ç¯¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÇ»¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤ÏÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡£¤Û¤«¤Î³ÊÆ®µ»¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅÁÅý¤¢¤ë¶¥µ»¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ä¥¢¥ó¥Á¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¢¥ó¥Á¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥ó¥Á¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤â¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥È¤â³Í¤Ã¤¿¤«¤é¥¢¥ó¥Á¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡£Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ó¥Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Ç®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤éÎ¾Êý¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤·¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤¬ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£»¿À®¤ÎÀ¼¤À¤±¤À¤È¿®¼Ô¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥¢¥ó¥Á¤ÈÈãÈ½¤â¤¦¤Þ¤¯¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿Æüµ¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡ÛËÍ¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÀ°Íý¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æüµ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë»×¹Í¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¸Â¤é¤º³ÊÆ®µ»¤¬¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡È³Ð¸ç¡É¤ÎÉôÊ¬¤Ã¤ÆÃ¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤«¡Ö¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤ë²¶¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÆüµ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£ÊÌ¤ËSNS¤Ë¸ø³«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ìÆü°ì¹Ô¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡ÖËÍ¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¡×
¡½¡½¥¥Ã¥¯»þÂå¤«¤éÌµÇÔ¤ÎÅ·¿´Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÉé¤±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤¤¤Ä¤«Éé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ºÇ¶á¤Ï¡ÈÉé¤±¡É¤¬·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Å¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤è¤ê¤âÆü¾ï¤Ç¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ·¿´¤Ï¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Æü¡¹¤É¤ó¤À¤±Éé¤±¤Æ¤ë¤«¡£¤Ç¤âÆü¾ï¤Ç¤É¤ì¤À¤±Éé¤±¤ë¤Î¤«¤¬Âç»ö¤À¤·¡¢¤½¤ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·ë²Ì¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡£Ã¯¤Ç¤â»î¹ç¤Ç¤ÏËÜµ¤¤ò½Ð¤¹¤±¤É¡¢Æü¾ï¤Ç¤É¤ó¤À¤±ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç100¡ó¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï»î¹çÅöÆü¤Î¼«Ê¬¤ËÇ¤¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÅ·¿´¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÍ¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¡£¼ã¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤¬¤³¤³¤Ç¾¡¤Ä¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤µ¤é¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤º¤Ã¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ö±þ±ç¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤¤¤ä¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÍÀ¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯Å¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¶¯¤µ¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£³ÊÆ®µ»¤Ã¤Æ¸Â³¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¡¢»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¹â¤¤ÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Ç¤â¡¢ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¥Á¡¼¥à¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥â¥í¥Ë¡¼Áª¼ê¤ÏÁ°Àï¤ÇÉðµïÍ³¼ùÁª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Õ¼±¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤·¡¢ËÍ¤â°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤½¤³¤ò¸«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÌ¾Á°¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ê¥¢¥ë¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¢£¡ÖYouTube¤Ï1ËüºÆÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤Ã¤¯¤ó¤¬½Ð¤ë¤ÈºÆÀ¸¿ô¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤¦¡×
¡½¡½¥â¥í¥Ë¡¼Àï¤Î·ë²Ì¤ä²ø²æ¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¥¥Ã¥¯»þÂå¤È°ã¤Ã¤ÆÇ¯¤Ë9»î¹ç¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Æ3¡Á4»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¾¡¤Æ¤ÐÇ¯Æâ¤ËÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ³×Ì¿¤ÎÏµ±ì¡Ê¤Î¤í¤·¡Ë¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½ËÜ²»¤Ç¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤âÇ¯9»î¹ç¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¤¿¤¤¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢³ÊÆ®²È¤Ï»î¹ç¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»î¹ç´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¡È´Ö¡É¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤Î¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¸ÄÅ¸¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤¬¼´¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¡¢¤ªº×¤ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤¬¼ç¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤·ÝÇ½¿Í¤È¤«¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²°Âæ¤ò½Ð¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Î©¾ì¤Î¾å¤È¤«²¼¤È¤«¡¢ÃÏ°Ì¤È¤«Ì¾ÍÀ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤·¤ËÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾ì¡É¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éYouTube¤âºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢YouTube¤Ï100Ëü¿Í¤¤¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡Ê¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡Ë¡£º£¤ÏYouTube¤Ç¡È¤¤¤«¤ËºÆÀ¸¿ô¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µÕ¤Î¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢1¡Á2ËüºÆÀ¸¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤Ã¤¯¤ó¡ÊÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ë¤¬Íè¤ë¤ÈºÆÀ¸¿ô¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡£¤Ç¤â¡¢Í§Ã£¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì¤Íè¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¹¤à¤·¡á¤µ¤¹¤¬¤Ë¤à¤·¤í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÅ·¿´¡Û¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÃçÎÉ¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤ÏÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸òÎ®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÅ·¿´¡Û¤½¤Ã¤·¡¼¤È¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¾ÆÆù¤ò¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ú¶â¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£YouTube¤ò°ì½ï¤Ë»£¤í¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ·¿´¡Û¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À³×Ì¿¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡È³Ú¤·¤à¡É¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡¡ØPrime Video Boxing 11¡Ù2·î24Æü¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¢£WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
²¦¼Ô¡¡ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë29ÀïÁ´¾¡¡Ê22KO¡Ë
vs ¥À¥Ó¥É¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë¡Ê23¡á¥á¥¥·¥³¡Ë28ÀïÁ´¾¡¡Ê18KO¡Ë
¢£WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
²¦¼Ô¡¡ÄéÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë14Àï12¾¡¡Ê8KO¡Ë2Ê¬
vs Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê29¡á»ÖÀ®¡Ë25Àï21¾¡¡Ê19KO¡Ë3ÇÔ1Ê¬
¢£¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï
²¦¼Ô¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê26¡áÄë·ý¡Ë5ÀïÁ´¾¡¡Ê2KO¡Ë¡¡
vs ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê34¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë30Àï27¾¡¡Ê19KO¡Ë3ÇÔ
Prime Video¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê»î¹ç½ç¤ÏÌ¤Äê¡Ë