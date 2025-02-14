¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±°ÜÁ÷¤«¡¡ÊÆÀ¯¸¢¡¢Âè»°¹ñ¤Ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥ºÅÅ»ÒÈÇ¤Ï13Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ãæ¹ñ¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÊÆ¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ø¤Î¶¯À©°ÜÁ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Î´ÉÍý¸¢Ã¥²ó¤òÁÀ¤¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°µÎÏ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Ê¥Þ¤¬¼«¹ñÌ±°Ê³°¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤òÍÆÇ§¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÂè»°¹ñ°ÜÁ÷¤ÏÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤Ï½é¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¥à¥ê¥ÎÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î»ñ¶â¤ò»È¤¤¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯½Ð¿È¹ñ¤ËÁ÷´Ô¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¶¯À©Åª¤Êµ¢¹ñ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¹ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ÜÁ÷¤Ï12ÆüÌë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£