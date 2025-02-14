ÇÀ¿å¾Ê¤¬È÷ÃßÊÆ21Ëü¥È¥ó¤òÊü½Ð¡¡½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¥³¥á¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤¬µîÇ¯¤ÎÌó1.7ÇÜ¡Äº£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¥³¥á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¡¢È÷ÃßÊÆ21Ëü¥È¥ó¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤¬¡¢1Ç¯Á°¤«¤éÌó1.7ÇÜ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¾Æ£ ÇÀ¿åÁê
¡Ö¥³¥á¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ûÍ×¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î¥³¥á¤ÎÎÌ¤Ï³Î¼Â¤Ë¤³¤ÎÆüËÜ¹ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Î®ÄÌ¤¬¥¹¥¿¥Ã¥¯¡Ê¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¹â¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤·¤«Äó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Î®ÄÌ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢21Ëü¥È¥ó¡¢½¸²Ù¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¤È¤³¤í¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¿ô»ú¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
µîÇ¯¤Î½©¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥³¥á10Ëü¥È¥ó¤È¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Î½©¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥³¥á5Ëü¥È¥ó¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
È÷ÃßÊÆ¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶§ºî¤äºÒ³²¤Ç¶¡µëÎÌ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿»þ¤Î¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè·î¡¢À©ÅÙ¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¡ÖÎ®ÄÌ¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡×¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½©ÅÄ»Ô¤ÎÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢5¥¥í 3534±ß¤Ç¤·¤¿¡£
1Ç¯Á°¤Ï2115±ß¤Ç¡¢Ìó1.7ÇÜ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Î²Æ¤ËÉÊÇö¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¥³¥á¤Î²Á³Ê¡£
¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ë¤È²Á³Ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥á¤ÎÀ¸»º¤ËÉ¬Í×¤ÊÈîÎÁ¤Î²Á³Ê¤äÇ³ÎÁÈñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êü½Ð¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤¬¥¹ー¥Ñー¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÍè·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢º£¸å¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£