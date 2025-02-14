ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡ÖG7¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤è¤¯°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤¿¤¤¡× ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡È¥í¥·¥¢¤ÎG7Éüµ¢¡ÉÈ¯¸À¼õ¤±
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥·¥¢¤ò¡ÖG7¡×¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖG7¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤è¤¯°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤äÆüËÜ¤Ê¤ÉG7³Æ¹ñ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎ¤À¤Ã¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢¤ò°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¸å¡¢¡ÖG8¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤«¤é¥í¥·¥¢¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï13Æü¡¢¡ÖÄÉÊü¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤òÉüµ¢¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤G7¤Î·ëÂ«¤ª¤è¤ÓG7¤Ë¤è¤ëÏ¢·È¡¢¶¨ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤¤ç¤¦¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤òÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëG7¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤è¤¯°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢G7¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Í³¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª²ÁÃÍ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢¡Ö¹ñºÝ¾ðÀª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ëµ¡Æ°Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÏÈÁÈ¤ß¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£