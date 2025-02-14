FLASH¤¬¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á»ö¶È¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤Ê¤É¤òÇÛ¿®
FLASH¤Ï¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á»ö¶È¤òÀµ¼°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿¡¼Z¡Ù¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯Îá¾î¤ËØá°Í¤·¤¿¤Î¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤¿¸å¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤IP6ºîÉÊ¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á²½¡£FLASH¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¡×¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¤Ç½ç¼¡ÇÛ¿®
FLASH¤Ï¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á»ö¶ÈÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¯ÉÔÎÑ¡Ù¡¢¿Íµ¤¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡Ø¿¦¶È¥«¡¼¥¹¥ÈºÇÄìÊÕ¤ÎÈ¿±ÑÍº¡Ù¤òÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¡£
º£²ó¡¢ÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿ÍÌ¾Ì¡²è¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿¡¼Z¡Ù¡¢¿Íµ¤WEBTOONºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø·ù¤ï¤ì¡ã¹õËâ½Ñ»Õ¡ä¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡ÁÍ¦¼Ô¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢Î¾»×¤¤¤À¤Ã¤¿À»½÷¤ÈÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿²¶¡¢²áµî¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Á¡Ù¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯Îá¾î¤ËØá°Í¤·¤¿¤Î¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤¿¸å¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ù¤Î¿Íµ¤IP4ºîÉÊ¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á²½¡£¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¡×¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
[caption id="attachment_1293160" align="aligncenter" width="324"] ©︎»°ÅÄµªË¼/¥³¥ë¥¯[/caption]
¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤Ï¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡ª´ñÀ×¤Î³Ø¹»ºÆ·ú¤«¤é10Ç¯¡£ºùÌÚ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Î¶»³¹â¹»¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¤¬ºÆ¤Ó0Ì¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤ë¡£³Ø±à¤ÎÍý»ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ºùÌÚ¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÈ¯ÇË¤ò³Ý¤±¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹»À¸ÅÌ¤ÎÁ°¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌµÈ¿±þ¡£ºùÌÚ¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¸½Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡Ä!?ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¤òÊÑ¤¨¤¿ÅÁÀâ¤Î¡ÈÅìÂç¹ç³ÊÀÁÉéÌ¡²è¡É¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡ªÅìÂç¤Ê¤ó¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤º´ÊÃ±¤À!!
[caption id="attachment_1293193" align="aligncenter" width="316"] ©︎»°ÅÄµªË¼/¥³¥ë¥¯[/caption]
¡Ø¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿¡¼Z¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤â¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¤ª¶â¤Ã¤Æ²¿¤À¡©ÁÏÎ©130Ç¯¤ÎÄ¶¿Ê³Ø¹»¡¦Æ»½Î³Ø±à¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿ºâÁ°¹§»Ë¡£Æþ³Ø¼°ÍâÆü¤Ë¡¢ºâÁ°¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿³Ø±à¤ÎÈëÌ©¡£³Æ³ØÇ¯À®ÀÓ¥È¥Ã¥×6¿Í¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖÅê»ñÉô¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¡£Èà¤é¤Î»ÈÌ¿¤Ï3000²¯¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢8¡ó°Ê¾å¤ÎÍø²ó¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤æ¤¨ÆüËÜºÇ¹â¿å½à¤Î¶µ°éÀßÈ÷¤ò¸Ø¤ëÆ»½Î³Ø±à¤Ï³ØÈñ¤¬ÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥²¡¼¥à¿Í´Ö¤Î·ì¤¬ºÇ¤âÊ¨¤ÊÖ¤ëµæ¶Ë¤Î¾¡Éé¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¶â¡¢Åê»ñ¤À¤è¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ø·ù¤ï¤ì¡ã¹õËâ½Ñ»Õ¡ä¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡ÁÍ¦¼Ô¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢Î¾»×¤¤¤À¤Ã¤¿À»½÷¤ÈÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿²¶¡¢²áµî¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Á¡Ù¡£¹õËâ½Ñ»Õ¤Î¥«¥¤¤Ï¡¢Äï¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼Ô¥¢¥ì¥¹¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢Ëâ²¦¤È°ì½ï¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Í¦¼Ô¥¢¥ì¥¹¤Ï¡¢¥«¥¤¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤ÊÀ»½÷¥³¥ì¥Ã¥È¤ò²æ¤¬Êª¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ì¥¹¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¥«¥¤¤¬¤Õ¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢5Ç¯Á°¤Î¡Ú¥¯¥é¥¹¼øÍ¿¼°¡ÛÅöÆü¤Þ¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬´¬¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é³°¤ì¥¯¥é¥¹¡Ú¹õËâ½Ñ»Õ¡Û¤ò¼ø¤«¤ê¡¢ÌµÇ½¤ÈÊÎ¤Þ¤ì¤Æµ®Â²²È¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¤Íè¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¤Ï·è°Õ¤¹¤ë¡£1¼þÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¥ì¥Ù¥ë999¤Î°Ç¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Í¦¼Ô¥¢¥ì¥¹¤òÅÝ¤·¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÀ»½÷¥³¥ì¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¡ÄÇËÌÇ¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡£°¦¤¹¤ë¼Ô¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë·ù¤ï¤ì¡ã¹õËâ½Ñ»Õ¡ä¤ÎÉü½²ëý¡¢³«Ëë¡ª
¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯Îá¾î¤ËØá°Í¤·¤¿¤Î¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤¿¸å¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¼ÒÃÜ¤Î¤è¤¦¤ËÆü¡¹Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È°ÛÀ¤³¦¤ÎÎá¾î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê¤ËØá°Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ²±¤Ë¤è¤ì¤Ð¤³¤Î¿ÈÂÎ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°½÷¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿§¡¹¡Ö¤ä¤é¤«¤·¤¿¤¢¤È¡×¤À¤Ã¤¿¡ª
²¦ÂÀ»Ò¤«¤é¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¼¤µ¤ì¡¢ÍÞÀ©¤Î¼êÃÊ¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç´Æ»ëÌò¤Î¸ø¼ßÎáÂ©¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤à¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä!?ËÜµ¤¤ÇËõ»¦¤ÎÍýÍ³¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿Ì¤¨¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê¤Ï¡¢¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÏ«Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£°ìÊý¡¢¸ø¼ßÎáÂ©¤Ï´Æ»ë¤ÎÂ¾¤Ë¤â»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¤ä¤é¤«¤·½ª¤¨¤¿¸µ°½÷¤È¡¢´Æ»ëÌò¸ø¼ßÎáÂ©¤È¤ÎÌµ¼«³Ð¥í¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª
¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¯ÉÔÎÑ¡Ù¤â¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÉÔÎÑ¡¢¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¡£ÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¡¦Ä»»³Ì¤ÃÎÎ±¤Ï°¦¤¹¤ëÉ×¤¬¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä²÷Å¬¤ËÉÔÎÑ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÄÌ¾Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÉÔÎÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯ÉÔÎÑ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤ÆÂÄ¤Á¤Æ¹Ô¤¯Ì¤ÃÎÎ±¤Ï¤É¤ó¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¿·´¶³Ð¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê(iOS/Android)¤ÇÄó¶¡¡£´ðËÜÌµÎÁ¤À¤¬¡¢°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÍÎÁ¤À¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢²¼µ¤ÎFLASH¸ø¼°HP¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¡×¤Ç¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
FLASH ¸ø¼°HP¡§https://www.flashinc.jp
(¥½¥ë¥È¥Ô¡¼¥Á)